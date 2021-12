OVAKO SMO USTAŠAMA UPROPASTILI DOČEK NOVE GODINE! Spasić otkrio detalje akcije u kafani u Nemačkoj PROSLAVA IM PRESELA U 23 SATA

Boža Spasić, bivši pripadnik Državne bezbednosti, neretko ispriča anegdote vezane za posao bezbednjaka, a čini se da ona koju je danas ispričao za televiziju Kurir prevazilazi svaku ostalu!

Otkrio je kako je nekadašnja SSDB upropastila ustašama doček Nove godine u nemačkom Karlsrueu koji se prema njegovim rečima završio mnogo ranije nego što su planirali.

- Kad sam ja radio, mi smo imali teroriste, pa znaš tačnu metu. Odlično su znali da radim pa su bežali u Evropu. Trudio sam se da im svaka Nova godina presedne do daske - počeo je svoju priču Spasić.

Spasić je otkrio detalje operacije.

- Jedne godine smo načuli da je u nekoj kafani "Ihof" u Karlsrueu jedno 50 ustaša rešilo da organizuje doček Nove godine. Naručili su iz Hercegovine svoje omiljeno vino i to u nekim staklenim balonima. Naš čovek je trebalo da prenese to vino. Mi smo imali toliko sposoban Institut za bezbednost koji je proizvodio sve i svašta. Mi smo stavili nešto u to vino, ne da pobijemo ljude, nego da im ne bude baš prijatno - rekao je nekadašnji pripadnik DB-a.

Spasić je dodao da im posle toga nije bilo dobro i da su doček završili još pre nego što je Nova godina došla.

- Njima je preselo još u 23 sata i završena im je proslava. Tačno su znali i rekli: "Prokleta UDBA stoji iza ovoga". To su vam operacije u kojima vi znate koja vam je meta - rekao je bivši pripadnik Državne bezbednosti Božidar Spasić za Kurir televiziju.

