RENATO GRBIĆ O NESTANKU MATEJA PERIŠA: Ako je upao u vodu, već ga je odnela ka sredini! Ovo su faktori koji su mogli da ga preseku

Potraga za mladićem iz Splita Matejem Perišem traje već četiri dana. Beogradska policija pretražila je svaki deo Beton hale, mesta u sklopu kojeg se nalazi klub "Gotik", gde je mladić poslednji put i viđen, kada su ga kamere snimile kako ide ka ogradi šetališta.

Prema nezvaničnim informacijama, Matej je u jednom trenutku ustao od stola u klubu "Gotik" i zaputio se ka toaletu. Kako je bila velika gužva, odlučio je da izađe napolje, kada su ga nadzorne kamere poslednji put snimile da se stepenicama spušta ka vodi.

Renato Grbić, alasom, ugostiteljskim radnikom i čovekom koji je spasao davaljenja 30 ljudi, govorio je o slučaju nestalog Mateja Periša, vaterpoliste i sportiste.

- Neke kamere kažu da su videle kako je sišao dole. Sad, zavisi da li je pio, šta kažu drugari, ja ne znam.... Sad ovo vreme, primera radi, brat i ja smo u čamcu, ribarimo, voda je velika, nadošli su oko 1,5 metara i Sava i Dunav. Ako je upao u vodu, ne znam kako je bio obučen, jeste bilo lepo vreme, nije bilo hladno, to su sve neki faktori koji su mogli da ga "preseku", mislim na hladnu vodu. Tako dolazi do hipotermije - kaže Grbić za "Blic".

Činjenica da je bio dobar plivač, sportista koji je vodio zdrav život, prema njegovim rečima, nažalost nije od presudne važnosti u borbi za život tokom zimskih meseci.

- Ma koliko da si dobar plivač, da si sportista, kad te "vrućeg" preseče hladna voda od tri stepena, automatski može da dođe do temperaturnog šoka, da srce ode "u aut". Ako je upao u vodu, kej je ogroman, pristaju veliki brodovi, on tu nije imao gde da izađe - objašanjava nam on.

Na niskim temperaturama, prema Renatovim rečima, tela mnogo sporije isplivavaju iz reka.

- Sava je sad mnogo jaka i brzo teče, ako je upao u vodu, ona ga je već odnela dole, tamo negde ka sredini. Nije imao šanse da ispliva, da prepliva. Ako je dobar plivač, mogao je da ide uz obalu, pa da se uhvati za neki čamac, ne znam.... Za sada su sve to nagađanja. Sada je hladna voda, ako je došlo do utapanja, telo neće isplivati za mesec dana. Kada su pre par godina skočile dve devojke iz Vranja, ja sam se igrom slučaja našao na svadbi devojke koju sam spasio kada je imala 18 godina. Baš na taj dan, skočile su te devojke u Dunav, tada su me zvali novinari da mi to jave. Jedna se uhvatila za baržu, druga se udavila. Sutradan se pojavio njen otac, da je tražimo. Rekao sam mu "nema ništa od toga, verujte mi, za mesec, mesec i po dana će se pojaviti". Isplivala je nakon mesec i nešto dana. Ako se nesretni mladić udavio, nažalost, na ovu hladnu vodu, telo neće isplivati brzo. Leti se to desi za par dana, pukne žuč i telo ispliva. Zimi je to sporije, bude to i po mesec, mesec i po, dva dana - kaže na kraju razgovora za Blic Renato Grbić.

