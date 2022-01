I MENI JE TO MALO ČUDNO! REKAO PA OBJASNIO NA ŠTA MISLI: Hrvatski novinar o nestanku Mateja, devojci u belom i zašto je trčao

BEOGRAD - Policija u Beogradu i dalje traga za Splićaninom Matejom Perišom, kome se od 31. decembra gubi svaki trag.

Novinar hrvatskog RTL-a Boris Mišević, koji je došao u Beograd kako bi izveštavao o slučaju, rekao je danas za TV Prva da veruje da policija ima već neku "skicu toga šta se desilo".

"Srpska policija ima dodatnu informaciju više, ali mislim da će zatim izaći u javnost sa svim podacima", kazao je Mišević. On je prokomentarisao snimke koji su se pojavili u javnosti.

"Jedno je sigurno, on nije bežao od nekoga. Zašto je trčao, ne znam. Nije došlo do nekog nasilja, sukoba, da ga je neko napao. Ili se desilo nešto njemu, ili se desilo nešto u njegovoj okolini zbog čega je trčao. Najbitniji mi je snimak kada pokušava da uđe u reku", istakao je Mišević.

On je prokomentarisao da je razgovarao sa ocem nestalog mladića i naveo da se "divi tom čoveku".

"Divim se tom čoveku. On je u misiiji i svestan je koje su opcije i nada se najboljoj. On je svestan da će naći sina mrtvog ili živog. Ključna informacija koja se pojavila da li otac govori da li je zaista to Matej na snimcima, otac je potvrdio da jeste. To je prelomni trenutak", objasnio je on.

Komentarišući snimak kako trči sa devojkom, novinar RTL-a ističe ne zna ko je to, ali ističe da simultano trče.

Govoreći o prijateljima koji nisu prijavili odmah nestanak Mateja policiji, on je objasnio da nisu verovali da se ništa nije desilo, odnosno da je sve bilo kako treba.

Miščević je objasnio da je i "to njemu bilo malo čudno", ali navodi da će organi reda utvrditi da li je to sumnjivo ili ne.

"Ne verujem da bi nam rekli nešto novo", istakao je Mišević.

Novinar RTL-a osvrnuo se i na telefon koji je prestao da radi, govoreći da se ne zna da li je prestao da funkcioniše kada su ušao u vodu ili ga je negde ostavio.

On je istakao da je otac Mateja u stalnom kontaktu sa policijom i da je izuzetno zadovoljan naporima koje organi reda ulažu u pronalaženju mladog Splićanina.

Podsetimo, mladić iz Splita Matej Periš (27) nestao je u Beogradu i gubi mu se svaki trag nakon što je izašao iz kluba "Gotik" 31. decembra posle ponoći.

Policija intenzivno traga za mladićem, čiji je nestanak 31. decembra u 18 sati prijavio njegov drug, a u potragu su uključeni policijski službenici iz više organizacionih jedinica MUP-a.

