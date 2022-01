OTAC NESTALOG SPLIĆANINA OČAJAN! LEŽIM S MATEJEVOM JAKNOM U ZAGRLJAJU: Otkrio šta je POSLEDNJE URADIO NJEGOV SIN pre nestanka

Otac nestalog Mateja Periša (27), Nenad izjavio je da nažalost nema novih vesti oko nestanka sina.

- Ne spavam nikako od kada se ovo dogodilo. U Beogradu oči nisam sklopio ni trena, a ležim s Matejevom jaknom u zagrljaju jer tako osećam njegove mirise i to mi daje snagu. Ovo ne bih poželeo nikome, ni najvećem neprijatelju, rekao je Periš za Slobodnu Dalmaciju.

foto: MUP RH

Na pitanje da li su Matejevi prijatelji mogli brže, bolje i preciznije reagirati kod Matejevog nestanka, Nenad je odgovorio:

- U te momke i njihove namere nikada nisam posumnjao jer to su najbolji Matejevi prijatelji od detinjstva. Video sam tu decu po dolasku u Beograd utučenu, plakali su ispred mene i sa mnom. Nije fer govoriti da li su nešto mogli bolje ili gore. Postupili su iskreno i kako su mislili da je najbolje, a u njihove najbolje namere nikada nisam ni posumnjao, govori nam Periš.

Misli da je policija kontaktirala s vozačem taksija koji Mateju nije hteo da otvori vrata, ali detalje ne zna.

foto: Ana Paunković

- Znam samo da sam im objašnjavao da taksiji u Splitu nikad ne pale svetla kad su zauzeti s putnicima i da moj Matej kad je išao da traži taksi to nije znao. Bolje bi bilo da ga je primio u taksi jer bi mi sada znali mnogo više. Ne znam ni da li je Matej jaknu ostavio da bi se vratio u klub, ne znam zašto je nije poneo. Znam samo da je naručio bocu pića za svoj sto koje je platio i da se posle toga digao i izašao iz Gotika, kaže nam Periš.

- Ja od policije dobijem neku informaciju koju ne želim da podelim ni sa kim u interesu istrage, a onda tu informaciju ubrzo vidim na nekom od portala. Meni nije jasno kako to funkcioniše i kako se to plasira, ali sam zamolio novinare da me ne zovu tako često jer jednostavno ne znam što bih rekao. I policiji sam rekao da me zovu ako trebaju nešto kod mene da provere, uporede, a da je vezano za Mateja. Ove tekuće informacije koje se smenjuju iz minuta u minut mi ne znače ništa, kaže Nenad.

Kurir.rs/Slobodna Dalmacija

bonus video:

00:39 Deo trase kojom se kretao Matej Periš u noći nestanka