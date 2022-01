OTAC NESTALOG SPLIĆANINA ANALIZIRAO KRETANJE SVOG SINA Zašto je trčao u sred noći, zašto je hteo da uđe u taksi... MNOGO NEJASNOĆA

„Čekamo nešto, a ne znamo koliko ćemo čekati, ni kakav će biti ishod. Nedostaje mi sin, moj smisao života. Čovek sam koji sve razume i da život nije jednostavan, ali ovo stanje ne bih poželeo nikome, ni najgorem čoveku“

Ovako započinje svoju potresnu ispovest Nenad Periš, otac Mateja (27) mladića iz Splita za kojim se već peti dan traga.

Nenad je u Beograd stigao u nedelju 2. januara, tri dana od početka potrage za njegovim sinom. Kako kaže, od tada je na vezi sa nadležnim institucijama, međutim za sada nema nikakve informacije o tome gde bi mogao da bude Matej.

Periš primećuje da je interes javnosti da se njegov sin pronađe veliki i zahvaljuje se svima koji ga razumeju i žele da pomognu. Međutim, dodaje on vidi da se pojavljuju različiti snimci i dojave, koji po onome šta zna idu u potpuno drugom smeru.

- Porodica i ja čekamo nešto za šta ne znamo koliko ćemo čekati, niti kakad će biti ishod. Otac sam, odgajio sam svoju decu i znam da je život nepredvidiv. Ali emocije koje imam, stanje u kojem sam je grozno. Ovo ne bi poželeo ni najgorem čoveku. Imam podršku prijatelja, a jedino šta želim da jeste da nađem svog sina i da se ovo završi - potreseno priča Periš.

Kako priča, neprekidno je na vezi sa svojom porodicom koja je u Splitu.

foto: Printscreen

- Matej ima dve sestre koje su loše, grozno im je. Kada razmišljamo o budućnosti, životu...Mi smo tu gde jesmo i čekamo - sa tugom u glasu priča Periš.

On se osvrnuo i na kobno veče kada je njegov sin nestao i odnos sa njegovim prijateljima. Kako ističe, Matej i mladići koji su bili sa njim u klubu „Gotik“ su njegovi najbolji prijatelji već 20 godina.

- Oni su provodili vreme zajedno u Splitu. Druže se se čitav život. Sa svima njima sam u kontaktu. Momci plaču neprestano i oni se grozno osećaju. Teško im je - objašnjava Matejev otac koji navodi i da su se mladići vratili u Hrvatsku u ponedeljak uveče.

Prokomentarisao je i navode da su nestanak svog prijatelja prijavili kasno.

Oni su isti dan prijavili nestanak. Zvali su ambasadu, očekivali su da će se pojaviti...Ja tu ne vidim neki problem, mladi ljudi kada je proslava ne misle na stvari koje se mogu dogoditi, koje mogu biti loše - kaže Periš.

On se osvrnuo i na snimke koji su se pojavili u medijima, a za koje se pretpostavlja da je na njima Matej neposredno pred nestanak.

- Na snimku gde se vidi taksi je Matej, gde trči, to je isto on. Ali snimak na kojem neko pliva nije moguće da je moj sin. Ne može niko da onako pliva u vodi koja je temperature četiri stepena. Ono čak nije ni stil plivanja mog sina. Mislim da je ono neki predmet koji pluta, a ne Matej - naglašava on.

Međutim, na pitanje da li je njemu ili Matejevim prijateljima poznato zbog čega je mladić trčao u sred noći bez jakne, zašto je pokušavao da uđe u taksi, Nenad nije znao da odgovori. Kaže, ni Matejevi prijatelji na to nemaju odgovor.

- Nismo sigurni da li je hteo da ode do apartmana, pa da se vrati.

foto: Branka Travica

Možda je hteo da uzme taksi da što pre ode da se vrati pa zbog toga nije uzeo jaknu. Ne znamo ništa - objašnjava naš sagovornik i dodaje da ono šta zna jeste da je njegov sin normalno komunicirao sa taksistom kada je pokušao da uđe u vozilo.

- Mislim da je hteo da se vrati nazad u klub i zatražio je taksi i krenuo je na zadnja vrata kako se obično ulazi u vozilo. Neki su mi rekli da je taksista bio zauzet zbog svetla na vozilu, a po ponašanju Mateja se vidi da ga je verovatno pitao je l može da uđe, ali da mu je taksista odgovorio da je zauzet. To pokazuje da je komunicirao normalno, da nije tražio nešto, već da je želeo da negde stigne što pre, najverovatnije u apartman - objašnjava Periš i navodi da ne zna gde je apartman u kojem su Matej i njegovi prijatelji odseli, te i da su došli kombijem u Beograd.

On navodi i da ne odgovara na sve telefonske pozive jer mu je jako teško, da mora da bude malo sam sa sobom, te i da jedino što ga zanima jeste Matej.

- Izvinjavam se svima kojima se ne javljam. Moram biti malo sam. Ovo predugo traje. Verujem MUP i znam da ako ga iko nađe to će biti policija, jer ona radi svoj posao. Takođe i Ambasada Hrvatske je u svakodnevnom kontaktu sa mnom, tu su za mene ako mi treba neka pomoć - navodi Periš koji se zahvalio i predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću što se interesuje za slučaj njegovog sina.

- Znam da je i predsednik uključen, da prati potragu i hvala mu na tome - kaže otac nestalog Mateja i naglašava: „Samo da se ovo završi, da pronađemo Mateja“.

foto: Branka Travica

Podsetimo, za Matejem Perišem traga od 31. decembra oko 2.30 sati kada je izašao iz beogradskog kluba „Gotik“.

Njegovi prijatelji sa kojima je došao iz Hrvatske prijavili su njegov nestanak, kako je saopšteno iz MUP, istog dana u 18 sati, nakon što su videli da mu je telefon nedostupan i da se ne vraća u smeštaj.

Od prvog dana policija je krenula u potragu za njim, međutim od mladića nije bilo ni traga ni glasa. Na početku se sumnjalo da je mladić upao u reku kada je izašao napolje da obavi fiziološke potrebe, međutim tek pošto su skinuti snimci sa sigurnosnih kamera koje se nalaze nedaleko od kluba utvrđeno je da je mladić ipak iz kluba krenuo ka drugoj strani. Kako se sumnja išao je ka taksiju, da bi se potom trčeći uputio ka Promenadi gde ga je kamera snimila kako silazi do reke.

Svako ko ima bilo kakvu informaciju o nestalom mladiću moli se da o tome obavesti MUP Srbije ili da se javi na broj telefona koji je porodica navela kao kontakt: +38598432700.

