STREPE i NADAJU SE! Baka i deka nestalog Mateja: Da je on sada pri zdravoj pameti, nikada ne bi dozvolio da ovoliko patimo za njim

Potraga za Matejem Perišem (27) iz Splita, koji je uoči Nove godine nestao u Beogradu, gde je s prijateljima došao za praznike, traje već osam dana, a srpska policija je i danas, na Božić, tragala za njim! Rečna policija i ronioci Žandarmerije pretražuju Savu i Dunav, dok druge policijske jedinice pretražuju priobalje i druge lokacije, a u potragu su uključeni i službeni psi, dronovi, kao i sonar za pretragu pod vodom.

Istovremeno, ekipa Kurira bila je u Splitu, Matejevom rodnom gradu, iz kog je 30. decembra krenuo za Beograd. U njegovom domu zatekli smo baku i deku, vidno potresene, kako nestrpljivo čekaju vesti o svom unuku. Oni su smogli snage i prvi put, ekskluzivno za Kurir, ispričali detalje o Mateju, a prisetili su se i kako su ga pre devet dana ispratili, dok se iz njihovog stana čula duhovna muzika.

Matejev deda u šoku zbog nestanka unuka foto: Damir Dervišagić

- Matej s nama živi ovde. Mi smo ga odgajali, borili se za njega. Nikakvih novih informacija o njemu nemamo ni mi, ni njegova mama, naša ćerka. Mi smo se s njim poslednji put videli u sredu, pre nego što je krenuo za Beograd. Izgrlili smo se i izljubili, odavde je otišao s prijateljima - kažu baka i deka i dodaju da su videli snimke s nadzornih kamera, na kojima je, navodno, Matej.

- Nama je čudno da ga neko nije pozvao kad su videli da trči. Momak koji je trčao liči na njega, ali nismo sigurni. On je čvrst, jak, drag i kulturan momak, poslušan, sve je radio što smo ga molili. Ljubazan i blag uvek, sve naj, naj o njemu svi mogu da kažu. Trčao je svaki dan, išao u teretanu. Ništa loše nije radio - tvrde baba i deda, i dodaju da nemaju pouzdanu informaciju o tome šta se dešavalo u klubu u kom je Matej bio pre nego što mu se izgubio svaki trag.

foto: Damir Dervišagić

- Moguće da se nešto desilo u klubu, ti momci s kojima je bio, on njih zna od obdaništa, a mi ne znamo šta su oni i kako su tamo radili. Postoji ta priča o nekakvom sukobu u klubu, ali on nije bio problematičan - kažu naši sagovornici, vidno potreseni.

Oni ističu da Matej nije poročan, niti narkoman, te da se boje da je njemu neko sipao nešto u piće.

- Uvek je dolazio kući normalan i veseo. Nikad nije bilo tragova da je nešto nedozvoljeno konzumirao, mi bismo to videli, mi smo tu stalno s njim. Za ručkom, za večerom - dodaju.

foto: Ana Paunković, MUP RH

Na pitanje da li imaju nadu da je njihov unuk i dalje živ, baka i deka sležu ramenima:

- Nismo izgubili nadu, ali bojimo se. Dosta je dana prošlo od nestanka. On je čvrst, jak i zdrav momak, zdravo se i hranio. Ako je on pri zdravoj svesti i ako mu je glava u redu, pojaviće se. Da je on sad pri zdravoj pameti, nikad ne bi mogao da dozvoli sebi da mi ovoliko brinemo i patimo za njim!

