UKLETA ZGRADA U ULICI 27. MARTA? U soliteru sa kog je pao Jovan Ivić tri žene izvršile samoubistvo

Jovan Ivić (25), sin potpredsednice Narodne stranke Sande Rašković-Ivić, pronađen je mrtav jutros oko 5.40 na pločniku ispred zgrade u kojoj je živeo.

Komšije kažu za Kurir da nesrećni mladić nije prvi slučaj samoubistva u ovom kvartu.

Naime, pored nesrećnog mladića, iz susedne zgrada devojka (18) oduzela je sama sebi život skokom sa 20 sprata.

mesto na koje je pao Jovan foto: Zorana Jevtić

- Nisam poznavao mladića, ali mi je mnogo žao. Prošle godine je jedna mlađa devojka skočila sa 20. sprata - rekao je komšija iz susedne zgrade.

- U pitanju je devojka, koja je u martu prošle godine zadobila teške povrede nakon pada sa zgrade, lekari su pokušali da joj spasu život ali nažalost ona nije preživela - kaže komšija.

00:28 Samoubistvo sina političarke Sande Rašković Ivić

Stanari solitera u kome je živeo mladi Jovan, ispričali su priču o ženi koja je pre par godina oduzela sebi život skokom sam 14. sprata.

- Ovo nas je sve potreslo u zgradi. Jedan mladi život je ugašen. Nažalost ovo nije prvi put da je neko skočio sa zgrade. Naša komšinica, koja je bolovala od teške bolesti, skočila je sa 14. sprata baš ove zgrade. Ona je i pričala da će se ubiti i zaista je to na kraju uradila. Pored nje, u stanu na devetom spratu žena se obesila, ali nisam siguran kada se to dogodilo. Kao da je zgrada ukleta - kazao je on.

Kurir.rs