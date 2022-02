NE DAO BOG NIKOME: Oglasio se doktor koji je pokušao da spase život devojčice iz Obrenovca koja je IZGORELA U KREVECU

Doktor Đorđe Kravljanac, direktor Klinike za dečju hirurgiju, otkrio je da je čitav tim stručnjaka pokušao da spase devojčicu iz Obrenovca koja je izgorelu u krevecu.

Kravljanac je naveo da je dovezena u kliniku u veoma lošem stanju.

- Celo telo joj je bilo zahvaćeno opekotinama. Veoma retko se dogodi da je telo stoprocentno zahvaćeno opekotinama. Došla je i sa povredama disajnih puteva i pluća s obzirom na to da je boravila u požaru. To su klasične inhalacione povrede gde osobe udišu taj dim. Došla je u jednom besvesnom i veoma teškom stanju. Ekipa ljudi je radila na tome. Ceo jedan tim je pokušao da to dete zbrine. Međutim, to je tako jedna velika povreda, da se nažalost završilo letalnim stanjem, devojčica je preminula nekih dva i po sata po dolasku u ustanovu. Vrlo teška povreda, nažalost, pored svega što smo uradili dete je preminulo - kaže dr Kravljanac.

Stručnjak je dodao i da su opekotine veoma raširena pojava i da pre svega treba raditi na prevenciji da se takve stvari ne događaju.

- Evo baš smo jutros imali jedno dete sa opekotinama. Način života stvara takve uslove da može da dođe do takvih povreda. Deci su pristupačni svi ti izvori struje i vrelih tečnosti i mogu da dođu kontakt sa tim. Svaka opekotina dovodi do poremećaja - kaže direktor Klinike za dečju hirurgiju.

U poslednjih nedelju dana smo imali troje dece koja su preminula od opekotina, a dr Kravljanac ističe da je najvažnije decu ne ostavljati samu i to pogotovo kada su u predškolskom uzrastu.

- Mi u Institutu za majku i dete sprovodimo najsavremenije standarde lečenja, ali najbolji način lečenja je prevencija. Moramo da uradimo nešto da se te opekotine ne dese. Prema mom mišljenju, deca predškolskog uzrasta ne bi smela da budu bez nadzora nijednog trenutka. Deca školskog uzrasta moraju da znaju šta je udar struje i šta su grejna tela - ističe doktor Kravljanac.

Dao je i savet šta treba raditi u situaciji kad se dete opeče.

- Kad doše do prolivanja vrele tečnosti treba ukloniti dete sa mesta gde je došlo do povrede, a zatim treba hladiti taj deo. Detetu treba dati nešto protiv bolova. To su vrlo bolne povrede. Treba dete odmah odvesti u zdravstvenu ustanovu - istakao je Kravljanac.

Trogodišnjakinja iz Grabovca, podsetimo, juče je sa teškim opekotinama na gotovo 100 odsto kože prebačena u bolnicu, međutim, nije joj bilo spasa. Do užasa je došlo oko 16 sati dok je devojčica bila u svom krevecu. Vatra je prema nezvaničnim informacijama buknula kad se zapalilo ćebe od peći koja se nalazila blizu kreveta.

Otac devojčice rekao je da je do nesreće došlo kad je njegova supruga izašla iz kuće do pomoćne prostorije kako bi detetu donela ručak, a da je on u tom trenutku bio u hodniku.

