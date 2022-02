30 GODINA TRPELA BRUTALNO NASILJE I SAMO JEDNOM MUŽA PRIJAVILA POLICIJI: Pijan ubio ženu, pa zvao ćerke i slagao da joj je pozlilo

Bela Kihut (68) iz Temerina kod Novog Sada, pre tačno godinu dana je brutalno ubio svoju suprugu Gizelu Kihut (65) u njihovoj porodičnoj kući. Kako je Kurir tada izveštavao, nesrećna žena je decenijama trpela stravično nasilje od svog muža i samo jednog ga je prijavila policiji.

porodična kuća u kojoj je bela brutalno ubio suprugu foto: S. S.

- To je bilo 2015. godine, ali tužilaštvo ga je teretilo samo za svađu. Mi kao komšije nekoliko puta smo pokušali da kažemo Beli da to što radi nije u redu, ali on bi se onda okomio na nas, započinjao bi da se svađa - rekao je tada za Kurir komšija bračnog para.

Mrtvu Gizelu zatekle su njene i Beline ćerke, koje su na poziv oca došle kod njih.

- Bela je bio pijan, imao je oko 1,7 promila. Ženu je udarao rukama i nogama, a onda ju je uhvatio za vrat i davio dok nije izdahnula. Shvativši šta je uradio, pozvao je cerke i rekao im da njihovoj majci nije dobro - kaže izvor i tada su njihove ćerke zatekle oca kako sedi kraj leša.

- Gizela je imala brojne povrede, a njen muž je mirno sedeo pored nje. Bez trunke emocija onako hladnokrvno. Tada je rekao da su supruga i on pili zajedno i da su se posvadali, što je za njih, kako je tvrdio, normalno. Hapšenju se nije opirao - podseća naš sagovornik.

Užas Maltretirao i pse Meštani Temerina tada su objasnili kakvi su bili porodični odnosi u familiji Kihut. - Bela se je tog dana vikao na ženu, ali to je bila svakodnevna pojava, pa niko nije ni regovao. Svađe kod njih traju više od 30 godina, ali Gizela nikad nije htela da nam kaže da je tuče - pričale su tada komšije i dodale da je uvek bila u modricama, a pogotovo ispod očiju. - Toliko je bio lud da ju je jednom ubo nožem u nogu, a vrhunac svega ona je i tada opet slagala za njega kada je u Domu zdravlja rekla da se sama povredila. Nesrećna žena je, prema rečima komšija, nekoliko godina pre zločina nabavila i pse da bi je čuvali od nasilnog supruga. - Kako nam je pričala, kad bi se posvađali, kerovi bi zalajali, a Bela bi se onda iznervirao, pa umesto nju da tuče, iživljava se nad psima - rekli su tad za Kurir meštani Temerina.

