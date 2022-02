RAZLOG MATEJEVOG TRČANJA MOŽDA JE BIO OVO: Stručnjaci analizirali čudno ponašanje nestalog Splićanina te kobne noći!

Otkako se u javnosti pojavila informacija da je grupa mladića iz Splita, donela spid iz Zagreba u Beograd, gde je nestao njihov prijatelj Matej Periš, mnogi stručnjaci su analizirali ponašanje nestalog u noći između 30 i 31. decembra, kada mu se gubi svaki trag.

Neurolog dr. Svetlana Vučetić Arsić iz Specijalne bolnice za lečenje bolesti zavisnosti rekla je da je činjenica da ljudi na “spidu” ispoljavaju neadekvatno ponašanje, što je u ovom slučaju trčanje.

– Jedini način da se dokaže da li je osoba konzumirala neki narkotik jeste putem krvi, urina… Činjenica je da ljudi na „spidu”, koji spada u grupu amfetamina, ispoljavaju neadekvatno ponašanje, koje je čudno za njihovu okolinu i koje za njih nije tipično – doktorka Vučetić Arsić.

Sa druge strane, toksikolog Radomir Kovačević objašnjava da, kada je u pitanju distribucija i dostupnost narkotika, tu više nema granica, što je, nažalost, zastrašujući podatak.

– Čuo sam da nastavnici, pre nego što dođu na čas, iza škola zatiču gomilu špriceva, i to nije slučaj samo sa gradskim školama, već i seoskim. Narkotici se koriste od davnina, to je najpre bilo u neke drugačije svrhe… U poslednje vreme, to je postala prava zloupotreba – kaže Kovačević i dodaje da se više od 9 miliona raznih jedinjenja trenutno se koristi u svetu.

– Čitava Srbija je u transu zbog ovog momka – navodi Kovačević.

Kako objašnjava, sjajno je to što je u ovom slučaju isključena politička dimenzija.

– Njegovo ponašanje, da on trči u majici, na toj temperaturi… Neobično je… – komentariše toksikolog.

On dodaje, da uvek treba imati u vidu kombinovano dejstvo. Odnosno, da je još veća opasnost kombinovanje droge i alkohola.

Kovačević kao jedan od problema, ističe da, pored dostupnosti, i jeftinoću droge, koja je mladima još dostupnija, a evo kako deluje i mentalno i fizički.

Efekti spida Dejstvo počinje 15-30 minuta nakon uzimanja, a traje nekih 4-6 sati iako se delovanje može proširiti i do 24 sata. Osoba pod delovanjem speeda oseća se nemirno, uznemireno i čudljivo, ponekad i zlovoljno. Veće doze pojačavaju efekte, a osoba postaje sve više uzbuđena, govorljiva i proživljava lažan osećaj samopouzdanja ili nadmoćnosti; može se ponašati i na bizaran način; neki postaju agresivni i neprijateljski raspoloženi. Povećana živahnost, pozitivna promena raspoloženja, osećaj ugodnosti, povećana pričljivost, povećana agresivnost, osećaj izdržljivosti i snage, nezainteresovanost za prijatelje i seks, smanjeni apetit, paranoja. Suva usta, glavobolja, ubrzan rad srca, ubrzano disanje, povećan krvni pritisak, povišenje telesne temperature, raširene zenice.

Podsetimo, Beograđanin koji je kobne noći bio u istom klubu u kom je sa svojim prijateljima, za barskim stolom kraj bine, bio Matej, rekao je da je oko 2 sata posle ponoći napustio klub upravo jer sve što se oko njega dešavalo više nije mogao da gleda. U to vreme je, sudeći po dosad objavljenim snimcima sa sigurnosnih kamera, iz “Gotika” u majici kratkih rukava istrčao mladi Splićanin za kojim se već punih 12 dana traga.

– U to doba izbile su dve tuče u klubu, ali rešene su brzo. Obezbeđenje je došlo i izbacilo sve aktere napolje – priča ovaj Beograđanin za medije.

Kako kaže, klub” je bio pun mlađe populacije, međutim ono što ga je najviše šokiralo je što je za jednim od stolova video devojku kako konzumira kokain!

– Nekoliko metara od mene video sam kako devojka šmrče kokain za stolom! U jednom trenutku počela je da joj curi krv iz nosa, konobar je to video i odmah je pozvao obezbeđenje koje je dojurilo i izbacilo je iz kluba – opisuje Beograđanin i dodaje:

“Obezbeđenje ju je bukvalno iznelo iz kluba onako s krvavom glavom, a ona je polu-omamljena vrištala na njih, grebala ih… Da situacija bude još bizarnija u ruci je držala BusPlus karticu umrljanu belim prahom, pošto je time “sekla” kokain”. On je, kako kaže, nakon toga otišao iz kluba.

Upravo u to vreme, oko 2 sata posle ponoći, iz kluba je, u majici kratkih rukava, istrčao Splićanin Mateja. Zašto je bez jakne i u tolikoj žurbi izleteo na ulicu, još je misterija. Ono što su zabeležile pojedine sigurnosne kamere jeste da je Mateja potom izjurio na ulicu i pokušao da zaustavi taksi, a kako u tome nije uspeo, jer je vozilo već imalo zakazanu vožnju, odjurio je dalje niz ulicu. Šta se potom s njim dogodilo još je predmet velike policijske istrage.

U prvom trenutku sumnjalo se da je Matej ušao u reku, jer se na društvenim mrežama pojavio i snimak na kom se nazire kako neko pliva u blizini kluba u kom je bio, međutim za sada nije potvrđeno da je na tom snimku upravo Splićanin.

Ronioci su danima pretraživali i Savu i Dunav, međutim telo nije pronađeno. Rečna policija i dalje, već 12 dana pretražuje vodu, dok policajci pomoću termovizijskih kamera pretražuju napuštene objekte u blizini lokacije na kojoj je Splićanin poslednji put snimljen.

Hrvatska policija poslala je nekoliko pripadnika u Beograd kako bi pomogli u istrazi, a o nestalom mladiću obaveštene su i sve države kroz koje prolaze reke Sava i Dunav za slučaj da njegovo telo ispliva tamo…

