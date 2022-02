CELA SRBIJA GA TRAŽILA 42 DANA A ON SE NIJE JAVLJAO: Da li Aleksa Stanković zbog toga može da snosni odgovornost?

Aleksa Stanković (21), za kojim se tragalo 42 dana, pronađen je sinoć u stanu na Vračaru. On je policiji rekao da je svojevoljno otišao od kuće. S obzirom na to da se za njim tragalo više od mesec dana, a da se on nije javljao, povelo se pitanje odgovornosti koju bi Aleksa mogao da snosi.

Jasno je da je tokom 42-dnevne potrage došlo do uznemirenja javnosti. Nade za Aleksin pronalazak bile su sve manje sa svakim danom, policija i građani angažovali su se kako bi tragali za njim, ali ne postoji krivično delo koje bi obuhvatilo Aleksin postupak, tako da on zakonski odgovara.

- Pre svega se gleda da li se radi o zdravoj i sposobnoj osobi. Neko, bez obzira na godine, može da bude dementan. Koliko sam shvatila radi se o zdravoj mladoj osobi koja je iz nepoznatog razloga za sve svoje bližnje otišla u nepoznatom pravcu. Što se tiče uznemiravanja javnosti, ne postoji krivično delo koje ga obuhvata. U svakom slučaju on je otišao da da iskaz u policiji kao građanin, da ispriča pod kojim okolnostima, zašto i kako je napustio kuću. Slučaj je specifičan. Po trenutnom činjeničnom stanju ne bi mogla da se odredi kvalifikacija dok ne bude ispitan. Sve zavisi šta će da kaže u iskazu. Neko ko se tako nije javljao može da kaže bio sam pod dejstvom opijata, družio sam se sa nekom određenom osobom, neke činjenice koje bi nas odvele u pravcu da govorimo o kakvom bi se krivičnom delu radilo. Možda se ipak otkrije da je u pitanju bila otmica ili prinuda - kaže za Telegraf.rs izvor iz tužilaštva.

Advokat Ivan Simić potvrdio je da ne postoji delo koje bi obuhvatalo uznemirenje javnosti.

- O uznemirenju javnosti možemo da govorimo samo kada ljudi tako paušalno daju pravne kvalifikacije. Ne bih ni na koji način da dajem kvalifikacije niti da prejudiciram o tome kakva će da bude sudbina tog momka koji je nestao. To što on nije bio dostupan, ne ukazuje na to da je načinio bilo kakvo krivično delo, a za to što se nije javljao ne može da snosi odgovornost. Odgovornost bi trebalo da snose oni koji su od svega pravili halabuku i dramu. Pravni poredak Republike Srbije poseduje svoje organe postupka i oni su pozvani i poseduju svoja zakonska ovlašćenja i kapacitet da reaguju u ovakvim situacijama. Uznemiravanje javnosti dolazi samo od uzbunjivanja javnosti - kaže Simić.

Podsećamo, Aleksa Stanković pronađen je u stanu na Vračaru, nakon čega se vratio u Kruševac kako bi išao na razgovor sa policijom. On se sa majkom nije čuo, a od odlaska od kuće navodno nije imao telefon.

