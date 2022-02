ŽENA DRAGANA KOJI JE NAĐEN MRTAV NA BRODU U ĐENOVI: Odgovorno tvrdim da nikad sebi ne bi naudio! Otkrila sadržaj poslednjih poruka

Supruga Dragana Panića Mirjana rekla je da je njen muž od 2013. godine radio na brodovima, u želji da deci osigura bolju budućnost.

- Bio je srećan, zadovoljan, radio je kao mehaničar na brodu MSC kompanije. Mi smo ljudi koji živimo pošteno, radno, ja sam bila kod kuće, čuvala decu, školovala ih, sin mi se u međuvremenu oženio. Moj suprug je sve vreme provodio na brodu. Njegov rad za ovu kompaniju trajao je oko 9 godina, i jako je cenio gde je pošteno radio.

Đorđe Panić, brat Dragana Panića, kaže da je preminuli putovao u razne države a da su se retko čuli telefonom.

foto: screenshot Prva tv, screenshot Youtube

- Uvek smo razmenjivali ludorije sa mreža. To je bio neki vid našeg razgovora, kad god imam potrebu poslao sam poruku. U 99 odsto slučajeva sve je bilo kako treba da bude i ništa nije slutilo na tragediju. To je neverovatno.

Mirjana kroz suze kaže da je u ponedeljak oko 14.50 sati predstavnica MSC kompanije obavestila da je Dragan preminuo i da se sumnja na samoubistvo.

- Ja sam zanemela i pala. Znala sam da je to nemoguće. Mi smo od 18. godine zajedno, on je najpošteniji čovek i otac, suprug, deda. Ja odgovorno tvrdim da moj suprug nikada sebi ne bi naudio. Čuli smo se svaki dan po 2-3 puta dnevno. Naše zadnje poruke bile su u nedelju uveče. Rekao mi je da ide da jede, da se kupa i spava, a ja sam mu odgovorila da idem da se kupam i da gledam TV. Bili smo u kontaktu 24 sata dnevno. Meni njegova kompanija ništa nije reklam sve što smo saznali saznao je moj dever, zvao je konzula, mislim da je moj muž zaslužio da država stane uz njega- ispričala je Mirjana.

foto: screenshot Prva tv

Đorđe kaže da je za smrt brata saznao od supruge i da je tada krenula konfuzija.

- Pomišljali smo da je greška, ali smo i privatnim kanalima saznali da je to ipak moj brat. On nikada ne bi digao ruku na sebe. Mi smo vernici, moj brat je tamo nosio ikonu, kandilo, pogodilo bi me da u izveštaju piše samoubistvo jer bi to značilo da moj brat ne zaslužuje opelo. To će me ceo život proganjati, molićemo gde god treba.

Mirjana napominje da ne želi da se ime njenog muža dovodi u vezu sa drogom nađenom na brodu, jer je on bio pošten.

- Ja ću se boriti za svog dragog jer on ovo ne zaslužuje. Ćerki je loše, povraća svaki dan ceo dan, a sin drži sve u sebi. Sad ne može ništa da me uteši.

Inače, zbog tovara od skoro pola tone kokaina i nerazjašnjenih okolnosti pod kojima je Dragan Panić (50) nađen zaklan na brodu MSC Adelaide u Đenovi, uhapšen je Fabio Papa koji je takođe bio deo posade pomenutog plovila. Fabio je, kako navode italijanski mediji, radnik firme "Culmv". Lisice na ruke su mu stavljene dok je premeštao pakete kokaina nalik blokovima.

(Kurir.rs)