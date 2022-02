DANAS SAHRANA SVIREPO UBIJENOG BLEKIJA: Kako je ulični svirač iz Novog Sada brutalno prebijen nasmrt zbog 390 dinara

Kristijan Kostić Bleki (61) koji je ubijen prople nedelje u sredu, kada ga je nasmrt pretukao Žarko R. (21) iz Žablja, biće sahranjen danas u 12 časova, na novosadskom Gradskom groblju.

Inače, omiljeni ulični svirač na gitari, koji je najčešće boravio u centru grada i u pothodniku na Bulevaru Mihajla Pupina, pronađen je prošle nedelje u sredu ujutro u lokvi krvi, bez svesti i disanja, u Kosovskoj ulici u blizini Riblje pijace.

Nesrećni čovek je zadobio prelom lobanje i rebara i teškim povredama je ubrzo po prijemu u Urgentni centar podlegao.

foto: Printscreen Kanal 9

Novosađani se i dalje na društvenim mrežama opraštaju od muzičara i ističu da je bio dobar čovek, koji nikom nije učinio nažao.

- Dotični nije ubio Blekija, već i deo Novog Sada, zauvek - rekao je jedan od građana.

Podsetimo, Žarko je u policiji priznao delo i ispričao kako je do toga došlo, a između ostalog rekao je: "Tražio sam Kristijanu pare. On mi je dao 390 dinara, rekao je da samo to navodno ima. Pukao me je bes. Počeo sam svesno da ga udaram".

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu navelo je da je donelo naredbu o sprovođenju istrage protiv R. Ž. (21) zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo, kažnjivo kaznom zatvora u trajanju od najmanje 10 godina ili doživotnim zatvorom.

Kristijan je imao i svoj Jutjub kanal, na kom je objavljena pesma Vojvođanskog bluz benda "Neko kao ti". Upravo ta pesma postala je mesto na kom se ljudi opraštaju od njega.

"Ne mogu da verujem! Koliko sam se puta družio sa tobom, još od studentskih dana... Kako je neko uopšte mogao da pomisli da uradi tako nešto? Pravda definitivno ne postoji. Hvala za sve, neka te anđeli čuvaju", jedan je od emotivnih komentara.

"Veče pre toga sam sedeo na klupi i slušao te. Onda su krenuli narodnjaci, a ti si me pogledao, opsovao, pokupio se i otišao. Hteo sam i sinoć da dođem i da slušamo Pink Flojd", još je jedan od komentara zatečenih Novosađana.

(Kurir.rs/Telegraf)

Bonus video:

02:36 Prijatelji neutešni posle smrti Blekija! Novosadski svirač bio je dobar čovek, koji nikada mrava nije zgazio