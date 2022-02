UNIFORMA JE NJEGOVA ALI NIJE VOJNI POLICAJAC: Otkriveno sve o mladiću koji je pipkao tinejdžerke u Rumenki

D.S. (27) iz Kisača, uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivična dela lažno predstavljanje i nedozvoljene polne radnje.

Kako je saopštila novosadska policija, sumnja se da se, sinoć, u uniformi Vojske Srbije, D.S. lažno predstavio kao vojni policajac grupi maloletnica u Rumenki, da im je tražio lična dokumenta, te da ih je pretresao, dodirujući, pritom, maloletnice na nedozvoljen i neprimeren način.

Takođe, sumnja se da je, zatim, ista krivična dela učinio na štetu jedne maloletnice u Sremskoj Kamenici.

- On je vojnik po ugovoru. Sinoć je bio van dužnosti, ali je u uniformi sa jednim kolegom kolima otišao do Rumenke, gde je on izašao iz kola, a kolega je ostao unutra. Zaustavio je grupu devojaka maloletnice i tražio im dokumenta, predstavljajući se kao vojni policajac. Onda im je po priči devojčice stavljao ruke u džep od pantalona, navodno da pretrese, a po njenim rečima dodirivao je po intimnim delovima. One kažu da taj drugi što je sedeo u kolima im nije ništa radio - kaže izvor Kurira.

Sve aktivnosti policijskih službenika, uključujući i zadržavanje osumnjičenog do 48 sati, preduzete su u saradnji sa nadležnim javnim tužiocem kome će, uz krivičnu prijavu, D.S. biti priveden.

(Kurir.rs/S.S.)