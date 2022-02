ISPOVEST NIŠLIJKE KOJU JE PREVARIO ROBIJAŠ: Iz zatvora je zvao i raspitivao se za zdravlje pa joj uzeo 26.000 dinara! VIDEO, FOTO

Lakovernost poštenih ljudi koriste danas mnogi prevaranti u Srbiji pa je tako na badnji dan ove godine nasamarena i Nišlijka Snežana M., majka četvoro dece, koja je uplatila jednom leskovačkom zatvoreniku (46) i njegovom prijatelju (43) na slobodi čak 26.000 dinara, a koje je, uzgred budi rečeno, pozajmila.

Zbog toga je Osnovno javno tužilaštvo pokrenulo krivične prijave protiv ove dvojice drugara kojima Snežana M. nije jedina "žrtva".

Policija je saopštila da se četrdesetšestogodišnji muškarac sumnjiči da je sa govornice iz zatvora, gde se nalazi na odsluženju kazne, nasumično pozvao broj na koji je dobio pedesetdvogodišnju ženu i počeo da se raspituje o njenom zdravstvenom stanju.

- Кada mu je ona rekla da je imala operaciju on ju je, kako se sumnja, ubedio da joj sleduje 400.000 dinara novčane pomoći koje može da podigne ukoliko uplati 26.000 dinara na račun četrdesettrogodišnjeg muškarca, što je ona i učinila. Četrdesettrogodišnji muškarac se sumnjiči da je podigao ovaj novac sa računa i podelio sa četrdesetšestogodišnjakom - saopštila je policija.

Snežana M. i njena porodica se mnogo namučila kada su posle rata 1999. godine došli s Kosova i Metohije. Ona je od skora u penziji, a do skora je radila kao prodavačica na jednoj niškoj pijaci.

- Prvo kada je pozvao na fiksni telefon, javilo se dete i reklo kada mama dođe, ona će da se javi. Dolazim ja i kaže mi, mama zvao je neko iz udruženja dobili smo dva metra drva i neki paket.

Ja sam mislila da je to iz penzionerskog udruženja. Zove isti čovek kasnije, ja se javljam i on pita "da li ste imali koronu" jer možete da dobijete državnu pomoć od 120.000 dinara, ali kao da udruženje mora da uzme neku vrstu provizije!? Ja iskreno kažem da nisam imala koronu. Meni ni u snu ne pada na pamet da je to prevara - počinje priču ova Nišlijka.

Čovek s druge strane linije je, kako ona kaže bio jasan i tada nije imalo sumnje da ne veruje u njegove reči.

- Onda mi on predlaže i kaže "možda bi bilo najbolje da kažete da bolujete od karcinoma. I ja kažem "pa baš u jesen sam imala reviziju karcinoma, ja za to imam dokumentaciju".

On kaže super, ja znam čoveka u Beogradu, možete da dobijete čak 350.000 dinara pa možda i 400.000 dinara, ali 60.000 morate da uplatite nama. Ali, taj razgovor ide tako što on pozove pa prekine, pa opet pozove pa opet prekine i tako nekoliko puta. I onda je usledila rečenica, da bi sve to uradili, vi mkorate da mi uplatite odmah 26.200 dinara.

Rekla sam ja taj novac sada nemam i morala bi prvo da pozajmim. I tako je i bilo, uzajmila sam se sutra i uplatila tu sumu preko broja telefona koji je lociran u Smederevu- priča ona Kuriru. Nešto kasnije je opet pozvao isti glas i dogovorili su viđenje kod jedne pekare u centru Niša.

- Niko nije došao da se sastane samnom kako bi sve to lično reguilisali i odmah sam shvartila da je neka prevara. Zvala sam ovaj broj u Smederevu, ali čovek koji se javio, nije znao ništa o tome. Onda sam otišla u policiju i prijavila ceo slučaj, a uopšte mi nije palo na pamet da to može da uradi bilo koji zatvorenik. Ja sam videla da me zove sa leskovačkog pozivnog broja "016", i kada sam pitala što zove iz Leskovca, rečeno mi je da dele neke pakete. To je bio badnji dan i rekla sam sebi, "ma ništa tako lep praznik, ne može da mi poremeti".

Imali smo ovda badnje veče sa decom. Jeste bilo sekiracije, ali sada ne može niko živ više tako da me prevari - ispričala je Snežana novinarima. Za novac obično kažu da "dođe i prođe" , a ova žena ima i unuke, najveće bogatstvo pored četvoro dece.

