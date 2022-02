ĆAZIM OSMANI OGLASIO SE ZA KURIR: Evo šta je rekao o hapšenju brata!

Ćazim Osmani oglasio se za Kurir, nakon što je kao bomba odjeknula vest u medijima da je uhapšen njegov brat Baškim Osmani, zbog međunarodnog šverca kokaina.

Kako su preneli mediji, Baškim je uhapšen u Hrvatskoj, dok su njegovoj supruzi i ocu lisice na ruke stavljene na Majorki.

Ćazim je potvrdio da mu je brat uhapšen, ali je istakao i da je njegov otac umro pre šest godina.

- Iskreno, nije da branim brata, ali ti mediji su napisali velike gluposti. Vidim da je to glavna vest u svim novinama. To su čiste intrige. Najpre da vam kažem da moj otac, nažalost, već šest godina nije živ. Kako je onda mogao da bude uhapšen? Mi smo poštena familija i radimo od jutra do sutra. Ova nameštaljka će se zaboraviti za dva dana. Odlično poznajem svog brata i on će brzo biti na slobodi. Sve je ovo instruisano od strane određenog tužioca, ne mogu ja vama da objasnim kako to funkcioniše u Nemačkoj i ostalim zemljama. Svi rade po istom principu i sada je moja porodica došla na red da na nju udare. Vama sam se javio iz poštovanja i to je sve što želim da kažem o ovom slučaju - rekao je Ćazim za Kurir.

