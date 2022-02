ĆAZIMOV BRAT ŠVERCOVAO KOKAIN SA MISTERIOZNIM TITOM? Članovi grupe putovali u Dubai i Kolumbiju, prestonice Balkanskog kartela

Albanac s Kosova i Metohije Baškim Osmani, koji je u javnosti poznat kao jedan od vođa kriminalne grupe koja se bavi prodajom droge i pranjem novca, ali i kao brat Ćazima Osmanija, uhapšen je u akciji Evropola u Hrvatskoj, a njegovi otac i supruga u luksuznoj vili na Majorki. Grupa koja je razbijena u akciji Evropola drogu iz Južne Amerike je unosila u Evropu, a sumnja se da je vođa grupe zapravo u Dubaiju.

Putovanja

Kako nezvanično saznajemo, ispituje se da li je Osmani sarađivao s misterioznim Edinom Gačaninom Titom, vođom balkanskog kartela, koji sedište ima upravo u Dubaiju. - Prema pisanju španskih medija, grupa čiji je deo bio Osmani često je putovala u Dubai, Meksiko i Kolumbiju. S obzirom na to da je poznato da Tito živi u Dubaiju i radi odatle, sumnja se da su oni bili povezani upravo s njim. Policija proverava da li je Osmani bio povezan s Titom, odnosno da li su u narko-poslovima blisko sarađivali - navodi izvor Kurira.

O bratu

Ovo je nameštaljka, uskoro će biti na slobodi

Ćazim Osmani javio se Kuriru i potvrdio da mu je brat uhapšen, ali je istakao i da je njegov otac umro pre šest godina. - Iskreno, nije da branim brata, ali ti mediji su napisali velike gluposti. Vidim da je to glavna vest u svim novinama. Najpre da vam kažem da moj otac, nažalost, već šest godina nije živ. Kako je onda mogao da bude uhapšen? Mi smo poštena familija i radimo od jutra do sutra. Ova nameštaljka će se zaboraviti za dva dana. Odlično poznajem svog brata i on će brzo biti na slobodi. Sve je ovo instruisao određeni tužilac, ne mogu da vam objasnim kako to funkcioniše u Nemačkoj i ostalim zemljama. Svi rade po istom principu i sada je moja porodica došla na red da na nju udare - rekao je Ćazim za Kurir.