PRETI DA ĆE ME UBITI AKO NE PROMENIM IZJAVU: Srbin ubica zlatara prijavio saučesnika, pa kukao na sudu!

Državljanin Srbije A.G. (21) koji je u Austriji osuđen zbog ubistva poznatog juvelira, policiji je prijavio svoje saučesnike B.M. (34) i S.M. (61) i optužio ih da su zajedno sa njim učestvovali u brojnim pljačkama!

Da podsetimo, mladić je uhapšen na granici sa Mađarskom, a utvrđeno je da je učestvovao u ubistvu. On je za zločin osuđen na 19 godina zatvora, a potom je odao i saučesnike, među kojima su muškarci iz Srbije, od kojih je jedan invalid, teško povređen u eksploziji gasa.

- Dvojica optuženih za nekoliko krađa nisu bili umešani u ubistvo juvelira, ali je mlađi muškarac navodno sa osuđenim A.G. u februaru 2020. godine provalio u stan i vlasnika izudarao pajserom. Tada su ukrali nakit vredan 15.000 evra i novac - prenosi portal NON.at:

- Stariji muškarac, koji je invalid, navodno je samo tipovao bračni par koji je opljačkan u aprilu, kada su A.G. i B.M. razbili prozor na stanu, upali unutra i odneli novac, nakit i satove u vrednosti od 310.000 evra.

S.M. je negirao sve optužbe.

- On je invalid. Teško je povređen u eksploziji gasa 1989. godine i od tada je teško pokretan. Ideja da je učestvovao u pljačkama ili čuvao stražu, upadao u podrume, peo se kroz prozore ili rukovao pajserom je apsurdna. On ne može čak ni da okreće sudske spise jer su mu opečene ruke - rekao je advokat Leonard Kregcijk čiji klijent je na štakama doveden u sud.

Advokat Aleksandar Filip naveo je da je njegov klijent priznao da je učestvovao u provalama, ali ne i u krađama.

Na suđenju se pojavio A.G. koji je u postupku samo svedok.

- Ostajem pri svojoj izjavi. U zatvoru dobijam pretnje smrću, govore mi da će me ubiti ako ne promenim izjavu. Preti mi jedan od optuženih, ja sam na prvom spratu, a on na trećem. Stalno me doziva sa prozora, preti i mojoj porodici - rekao je osuđeni za ubistvo zlatara.

Kurir.rs