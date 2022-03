OTKRIO SVE KRVAVE TAJNE: Hrvatin detaljno opisao kako je Belivukov klan klao, tranžirao i mleo ljude, da ne bi išao na doživotnu!

Bojan Hrvatin (38), koji je prvi progovorio i otkro sve krvave tajne krimonalnog klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, na osnovu sporazuma o statu okrivljenog saradnika, trebalo bi da bude osuđen na kaznu od 15 godina zatvora!

Uslov za to, kako izvor Kurira navodi je da sve navode koje je već izneo ponovi i u sudskom postupku protiv jednog od najsurovijih klanova u regionu, a čiji je početak zakazan za 8. mart. Podsetimo, isti status dobio je i osumnjičeni Nikola Spasojević, inače kum Marka Miljkovića, koji je dogovorio kaznu od 14 godina zatvora.

Bojan Hrvatin, kako je Kurir pisao, detaljno je čim je uhapšen u julu prošle godine, progovorio o svemu što zna. Opisao je kako je upoznao vođe klana, na koji je on način funkcionisao, ali i kako su mamili i ubijali ljude u kući strave u Ritopeku. Jezive detalje svakog zločina, opisao je ponaosob.

- U plafonu su stajale kuke za koje se kačio najlon. Onda se najlon vezivao kanapom i kačio za te kuke. Postavili smo najlon i dole, i izlepili da ne može nigde ništa sa strane da izleti. E, onda smo nastavili dalje. Posle odvajanja nogu i ruku, zasecao se kod ramena, lopatice. Napravi se rez, kao ono da može da se okači na kuku. Međutim, mi smo držali rukama. Jedan ili dvojica drže, a onda zasecamo polako odozgo, od želuca zasecamo unutra, sve dok ne izađu creva. Kad to otklonimo, onda idu rebra. Sve se to udara na toj fosni sekirom, ide u sitne komade, a kada sve istranžiramo lepo, kad se dovede na tu meru koja nama treba za mašinu, to ide iz korita na mlevenje - opisao je kako su posle ubistva isekli i samleli Zdravka Radojevića.

On je priznao i da je prvi put u klanicu u Ritopeku otišao posle ubistva Gorana Veličkovića Goksija.

- Znam da mi je Marko Miljković prvi pričao o štek prostoriji, posle ubistva Gorana Veličkovića Goksija, dok ja još nisam bio u kući. Rekao mi je: "Videćeš, kakav štek, kao iz Netfliks filmova! Neću ništa da ti pričam, videćeš da je baš tako". I stvarno kao da su radili za neki film, tako je dobro urađeno, sakriveno, bilo je idealno za to. Draganić mi je rekao da je tu ranije gajio travu - rekao je navodno Hrvatin.

Suđenje Dijani Hrkalović Promenila advokate Suđenje bivšoj državnoj sekretarki MUP-a Srbije, Dijani Hrkalović zbog trgovine uticajem, zakazano je za sutra. Osim nje, na optuženičku klupu trebalo bi da sednu i bivši načelnik Odeljenja za specijalne istražne metode Dejan Milenković, kao i bivši načelnik PU Novi Sad Milorad Šušnjić. Pred sam početak suđenja, prema nezvaničnim informacijama, advokati Ahmed Dilimedac, Nenad Tasić i Sead Spahović, koji su do sada zastupali Hrkalovićevu, otkazali su joj punomoćje i nju će braniti advokat Vladimir Đukanović.

Prema njegovom iskazu, Miljković mu je sam ispirčao da je on lično "rešio Gorana Veličkovića jednim udarcem sekire".

Najbrutalniji, kako je navodno objasnio u svom iskazu, Belivuk je bio prema Pink panteru Milanu Ljepoji.

- Ispričao je da je imao zadatak da izazove lančani sudar kada su Ljepoju vozili u Ritopek da bi presekli put eventualnoj pratnji. Rekao je da su prvo pregledali Ljepojin telefon sa Skaj aplikacijom i ispitivali ga o kontaktima. Naveo je da su u tajnu prostoriju on, Miljković i Miloš Budimir odveli Ljepoju, dok su ostali pripadnici grupe ostali u kući, a potom opisao kako je gledao kada je Belivuk ubio Ljepoju nožem - ispričao je sagovornik Kurira.

Inače, u svom iskazu, Hrvatin koji je prebačen u kućni pritvor, navodno je naveo i da Miljkovića nisu interesovale tribina i navijanje, već samo ubistva, ali i da su odluke o tome ko će biti ubijen, Miljković i Belivuk donosili zajedno. - Kada pred sudom bude došao red na njegovo saslušanje, advokati kao i optuženi imaće pravo da mu postavljaju pitanja i da se suoče sa njim - dodaje izvor Kurira.

