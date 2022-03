KOLIKO KOŠTA ŽIVOT? U želji da prehrani porodicu, taksista Ćire je svirepo ubijen OVO JE NJEGOVA PRIČA

Smanjena kazna sa 40 na 15 godina osuđenoj za ubistvo taksite Nezira Šišića 2005. godine. Ona je svirepo ubila taksistu, a potom ga opljačkala. Čovek mitraljezom ubio taksistu i svešteno lice 2015. godine, a potom je osuđen na 35 godina zatvora. Mladić pretukao taksistu 2021. godine zbog čega je zadržan u policiji 48 sati. Ovi taksisti imali su želju da prehrane svoju porodicu, a nisu bili svesni da će ih vožnja koštati života.

Tog kobnog 12. marta 2015. godine oko 18 časova Ćire Treneski izašao je da vozi taksi i nije ni slutio da će mu to biti poslednja vožnja.

- Mi živimo u Krnjači. Izašao je do taksi stanice Kotež. Uzeo je stranku "na kvaku" što bi mi rekli. Krenuli su prema Padinskoj Skeli, skrenuli su prema Jabučkom Ritu i tu je stradao. Ubio ga je - rekla je za Kurir televiziju Lidija Treneski supruga ubijenog taksiste

Nakon što je seo u taksi vozilo Treneskog, M.M je izvadio kalašnjikov sa preklapajućim kundakom, koji je inače ukraden sa ratišta u Bosni, a potom je ubio taksistu i sveštenika adventističke crkve.

- Auto je pronađen na Glogoljskom ritu pored kanala, moj Ćira je bio pored auta. Znači nije bio ubijen u kolima nego pored - kaže Lidija.

Nakon uviđaja, policija je u roku od tri dana pronašla M.M. koji je odgovoran za ova dva ubistva, a onda je započelo suđenje.

- Trajalo je tri godine. U toku suđenja njemu su tražili olakšavajuće okolnosti. Ja sam zahtevala maksimalnu kaznu, kod nas je maksimalna kazna 40 godina. Nije dobio tog dana kad je ubio mog supruga, on je ubio još jednog čoveka, tako da je on za dva ubistva dobio 35 godina i to smo jedva izgurali - ispričala je supruga ubijenog taksiste.

Kada se desi jedno ovakvo ubistvo, mediji izveštavanjem mogu doprineti da se slučaj što pre rasvetli.

- Na taj način i dodatno tera policiju, koja inače znam iz iskustva kada god primi takav poziv za takvu intervenciju ili događaj da je napadnut na primer taksista da to dodatno njih stimuliše u radu. Dokaz tome jeste, da ni jedan slučaj u kojem je napadnut taksista nije ostao nerasvetljen u prethodnom periodu - izjavio je za Kurir televiziju stručnjak za bezbednost i bivši visoki funkcioner MUP-a Dejan Radenković

2014. godine dogodilo se jedanaest napada na taksiste. Bez obzira na pažnju javnosti i reakciju policije, ubistva, nasilje i pretnje nad taksistima i dalje se nižu.

- Javnost uglavnom ima kritički osvrt na ovu našu delatnost, ali malo ko se osvrne kad mi ostanemo sami sa nekim nasilnikom i ubicom. Setimo se samo slučajeva kolege Nezera Šišića 2005. godine i svirepog ubistva na Petlovom brdu, preko ubistva kolege Desimira Stankovića 2010. godine do ubistva kolege Ćireta Trenerskog 2015. godine - rekao je Boško Vukojević, predsednik Taksi komore.

Posebna zaštita taksista pred zakonom ne postoji, a oni su okarakterisani kao i obični građani. Inicijativa da se vozači taksija uvrste u status službenog lica je postojala, ali nije usvojena.

- Bez obzira što taksisti obavljaju određenu delatnost koja se može podvesti pod neku vrstu rada, koji iziskuje određene vrste opasnosti, odnosno određene rizike po samu bezbednost pružaoca tih usluga, ipak ne možemo nekritički u svoj pravni sistem uvoditi svojstvo i status pravnog lica za svakoga ko to zatraži - kaže advokat Ivan Simić.

Jasno je da status službenog lica nije dostupan za sve, ali njegova modifikacija unapredila bi zaštitu taksista pred Zakonom.

Osude za ubistva, nasilje i pretnje nad taksistima gotovo da su minimalne, što dovodi do toga da se ovakvi prestupi ponavljaju.

Pored gubitka bezbednosti i života u želji da izdržavaju svoju porodicu, žrtve i njihovi najbliži nemaju podršku, onih, koji bi trebalo da im stanu u zaštitu.

Iz novca ili iz obesti, životi taksista dovedeni su u pitanje, ali rešenja se naziru.

- Druga stvar koju smo učinili, Taksi komora je napravila jedan jedinstveni panik taster, koji će uskoro ući u upotrebu, koji će povezati članove svih taksi udurženja, koji budu želeli naravno da prihvate to. I koji će na neki način smanjiti mogućnost, ondosno koji će ubrzati pomoć kolegi - najavio je Boško.

I dok sudovi donose presude, policija hapsi, a nadležni ostaju nemi pred problemom, niko sem taksista ne zna kako je kada vam u auto sedne stranac i kada vam život visi o koncu.

