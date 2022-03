NOSIMO GLAVU U TORBI, DOKLE VIŠE OVAKO? Ovo je taksista Mihajlo koga su napala dvojica muškaraca, evo šta se tačno desilo te noći

KIKINDA - Taksistu Mihajla Munćana (42) iz Kikinde, u noći između petka i subote, na radnom mestu napala su dva mlađa muškarca, koji su zahtevali da ih iz Kikinde odveze u Farkaždin.

Munćan ne može da se otme utisku da taksisti širom Srbije nose glavu u torbi i da bi država morala da nađe mehanizam da ih zaštiti. Ovim poslom se bavi već 15 godina, a ovo nije prvi put da je fizički napadnut. Slično mu se dogodilo i pre tri godine.

Munćan je ispričao šta se dogodilo u subotu rano ujutru.

- Te noći primio sam stranke u vidno alkoholisanom stanju. Tražili su da ih vozim do Farkaždina, a ja sam zahtevao da mi odmah plate, kako kasnije ne bi bilo nesporazuma jer je ta vožna koštala 5.880 dinara. Dvojica mlađih muškaraca odbili su da mi daju novac. Rekli su da će dati 1.000 dinara, pa sam odlučio da se vratimo na početnu adresu. Nismo prešli ni kilometar. Jednostavno, želeo sam da izbegnem probleme i rekao da pozovu nekog drugog. Tokom vožnje nisu prestajali da me vređaju i provociraju. Umesto 200 dinara, koliko sam tražio za vožnju, usledile su nove provokacije i vređanja. Rekao sam da ništa ne treba da mi plate, ali ih ni to nije urazumilo - s mukom se priseća Munćan i nastavlja:

- Uspeo sam da otkopčam pojas i izađem iz vozila jer su glavom i gornjim delom tela prešli kod mene u kabinu. Krenuli su za mnom i napali me. Kretao sam se unazad i odgurivao ih. Više puta su me udarili u desnu nogu i po glavi, a u jednom trenutku srušili na zemlju. Hvatili su me za jaknu, ali sam se istrgao. Sa mene je spala torbica u kojoj držim dokumenta i novac. Jedan od napadača uzeo je torbicu, ali i novac koji je ispao iz nje. Zapretio sam da ću pozvati policiju. Na to je jedan od napadača rekao da će vratiti sve, uključujući i 200 dinara za vožnju, samo da ne zovem policiju. To je i učinio, a onda su obojica pobegla.

Taksista je ipak pozvao policiju.

- Patrola je došla nakon pet minuta, a ubrzo su ih pronašli. U bolnici su mi konstatovane lakše telesne povrede, ali od te noći ne radim. Ne osećam se bezbedno - kaže Munćan.

Obavešteno i tužilaštvo U kikindskoj policiji Kuriru su potvrdili da su preduzeli radnje iz svoje nadloženosti. O incidentu je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo u Kikindi, koje je preuzelo postupak protiv napadača.

Taksisti poput glinenih golubova - Imam utisak da su taksisti u Srbiji poput glinenih golubova. Često smo na meti napada. Ne možemo da se branimo. Frapiralo me je ponašanje napadača, koji su se bahato ponašali i prema policajcima nakon privođenja. Ta lica su poznata policiji, a jedan od njih je pre tri dana izašao iz zatvora - otkriva Munćan.

