OBUSTAVLJENA ISTRAGA U SLUČAJU MATEJA PERIŠA: Privatni detektiv otkrio detalje misterioznog nestanka UBEĐEN DA SE DESILO OVO!

Uglješa Grgur, privatni detektiv, objasnio je da obustavljena istraga u slučaju Mateje Periša ne znači i obustavljenu istragu.

Iako ovu informaciju MUP Srbije nije potvrdio, privatni detektiv tvrdi da je istraga obustavljena.

- To je informacija od oca mladog Spličanina. To znači da je tužilaštvo donelo rešenje. To znači da je tužilaštvo prikupilo dovoljno stvari da se istraga završi. U roku od 15 dana treba da se podigne kriviči postupak ili ako nema ništa od toga, istraga je završena i ne pokreće se krivični postupak. Sačekaće se još nekoliko dana da vidimo da li može da se podigne optužnica, ali ličnog sam mišljenja da je istrga završena, jer nema elemenata krivičnog dana. To ne znači kraj potrage. Potraga može i da se proširi ako dođe do nekih ovih informacija -istakao je privatni detektiv.

foto: Kurir televizija

On je dodao da je od prvih informacija stava da se telo mladića nalazi u Savi.

- Ja sam od prvoga momenta imao stav da je telo mladića u Savi, nažalost, i ubeđen sam da je tako. Policija je to sve profesionalno uradila i smatram da neće biti pokretanje nekog krivičnog postupka, a telo mladića će, nadam se isplivati i pronaći će se. Poilicija i rečna policija će tragati za telom mladog Splićanina i sve okolnosti ukazuju da je nesrećno završio, čak i okolnosti ukazuju na to - istakao je Uglješa Grgur, privatni detektiv.

