GOST UNAKAZIO OD BATINA RADNIKA OBEZBEĐENJA: Brutalna tuča u toaletu smederevskog restorana!

Smederevska policija identifikovala je i uhapsila A.M. (40) iz Pančeva zbog sumnje da je u noći između subote i nedelje u jednom poznatom restoranu, sa još nekoliko osoba, pretukao pripadnika obezbeđenja lokala (29) i naneo mu teške telesne povrede.

Kako je saopštio MUP, incident se dogodio u ugostiteljskom objektu u centru Smedereva, kada je A.M. sa još nekoliko osoba više puta rukama i nogama udario mladića iz obezbeđenja.

- A.M. i još jedan gost su bili izuzetno bučni tokom večeri, pa je mladić iz obezbeđenja više puta prilazio i upozoravao ih da se smire i ne galame, pošto su smetali drugim gostima. Oni su ga pozvali u toalet i brutalno pretukli - priča izvor Kurira:

- Mladić se sve vreme branio i uspeo da jednom gostu nanese teške povrede. Ipak, on je izuzetno teško povređen i sa povredama glave zbrinut je u beogradskom Urgentnom centru - objašnjava naš izvor.

Lisice na ruke stavljene su A.M. kome je određeno zadržavanje do 48 sati i on će biti ispitan u Osnovnom javnom tužilaštvu u Smederevu.

- Drugi osumnjičeni, koji je povređen, za sada nije priveden zbog svog stanja - kaže izvor.

Policijski službenici nastavljaju rad na identifikovanju ostalih učesnika tuče.

Kurir.rs/ J.I.