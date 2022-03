JEDNOG DANA JE SREO NAŠU KOMŠINICU U MARKETU I PONEO JOJ KESE: Otkrivamo detalje BIZARNOG odnosa podstanara i devizne penzionerke!

Prava drama odigrala se juče u beogradskom naselju Konjarnik, kada se muškarac Robert S. zabarikadirao u stan devizne penzinerke na trećem spratu i pretio da će zapaliti sebe i stan.

Naime, Robert je bio podstanar u stanu u kom živi starija žena, koja je pre njegovog dolaska živela sama.

- Nije imao gde da živi, a penzionerka ga je primila na kratko kod sebe, da mu pomogne, ali on posle nije hteo da ode. Kada je htela da ga izbaci iz svog doma, on je zapretio da će da se zapaliti. Ona je zbog toga odmah pozvala policiju - rekao je za Kurir upravnik zgrade Zoran M.

Od stanara višespratnice Kurir je saznao da je Robert njihov komšija već nekoliko meseci.

- Jednog dana je susreo našu komšinicu na izlasku iz marketa. Ona je starija žena, išla je u kupovinu i nije mogla sama da se snađe sa kesama, on je pritrčao da joj pomogne, a zatim je otpratio do stana. Na putu do zgrade, on je sa njom podelio njegovu tužnu priču - pričaju komšije i dodaju:

- Rekao joj je kako nema gde da živi, kako nema šta da jede. Jadna žena se sažalila na njega i primila ga u stan kako bi mu pomogla. Bio je u velikim dugovima, a ona mu je finansijski pomogla da se izvuče, misleći da će posle toga on nastaviti svojim putem.

Naši sagovornici dalje pojašnjavaju da su ubrzo nakon njegovog useljenja u stan, krenuli problemi devizne penzionerke.

- Kiriju mu nije tražila, jer je znala da je u problemima. Posle toga nije hteo ni račune da plaća, a sa vremena na vreme joj je i krao pare. Gledala mu je kroz prste, ali je jedan dan ženi prekipelo i zamolila ga je da ode, da se iseli, što je on odbio - priča izvor upoznat sa situacijom.

Juče u popodnevnim satima situacija je eskalirala kada se muškarac zabarikadirao u jednoj od soba i sa sobom je poneo dve boce medicinskog alkohola i upaljač.

- Žena je htela da ga istera napolje, ali on se zatvorio i rekao da će sve zapaliti ako mu priđu. Ona je tada pozvala policiju, a na teren su odmah izašli vatrogasci i ekipa Hitne pomoći, kao i inspektori i Interventna jedinica u punoj opremi - priča izvor.

On dodaje da je situacija bila napeta, ali da se muškarac posle pregovora predao, a patrola policije ga je sa lisicama sprovela u kola Hitne pomoći.

Čudan čovek Komšije: Nikome se nije javljao Stanari zgrade na Konjarniku u kojoj se odigrala drama kažu da su u šoku. - Zaista ne mogu da verujem da se ovakva stvar desila. Jeste on bio čudan čovek, nikome se nije javljao i ni sa kim se nije družio. Svi smo se sažalili na njegovu priču i mislili smo da je takav zbog problema u životu. Hvala Bogu, pa se sve završilo kako treba i da niko nije nastradao - pričaju uplašene komšije. Oni napominju da ništa nije ukazivalo da bi čovek mogao da naudi sebi ili drugima, kao i da im je žao žene što je prošla kroz traumu.

