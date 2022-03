MARKO MILJKOVIĆ IZ ĆELIJE 62 REDOVNO ŠALJE DOPISE: Upućeni su samo jednom čoveku, a evo šta u njima piše

Marko Miljković, jedan od vođa kriminalne grupe, kojoj se se sudi u Specijalnom sudu za najteža krivična dela, među kojima su ubistva i kidnapovanja, iz pritvorske ćelije navodno redovno piše pisma tužiocu, u kojima ga, navodno, "upozorava" da čini "kriminalne radnje", nudi "svoje" svedoke saradnike, poziva da se "pogledaju u oči".

Iza ovakvog ponašanja optuženog, međutim, kriju se, zapravo, pretnje zastupnicima optužnice i to baš pred početak suđenja.

Sličan vid odbrane, odabrao je i drugi okrivljeni Veljko Belivuk. On, doduše, još nije počeo da šalje pisma, već svoje beleške čita za sudskom govornicom. I o svemu je spreman, poput Miljkovića, da govori osim o monstruoznim zločinima za koje su obojica okrivljeni. Ni reč nisu spremni da izuste ni o dve kuće smrti, u Ritopeku i Surduku, gde su završavale žrtve, za čiju su smrt optuženi, pišu Novosti.

foto: Zorana Jevtić, Privatna Arhiva

Tako se, na primer, Miljković u pismu poslatom iz ćelije 62, sredinom januara ove godine, osvrće na odluku svojih dojučerašnjih vojnika, Bojana Hrvatina i Nikole Spasojevića, da priznaju krivicu i pristanu na višegodišnje kazne zatvora. Pored ostalog, ovaj optuženi sugeriše da će jedan od njih da digne ruku na sebe i poručuje tužiocu:

- Njegov je život u vašim rukama.

Osam dana kasnije, Miljković ponovo uzima olovku u ruke i piše novo pismo. U novom obraćanju on "žali" što je tužilaštvo odustalo od svedoka "Vlade Draganića i Srđana Lalića" i "obećava" da će pronaći tri nova, od kojih je prvi Miloš Budimir.

Interesantno, ali svaki put se Miljković obraća jednom tužiocu i to Saši Ivaniću, iako ih je u ovom predmetu čak trojica. Pored tužioca za organizovani kriminal Mladena Nenadića i Ivanića, istragu vodi i tužilac Zoran Babić.

Na jednom od poslednjih ispitivanja, u februaru, kada je trebao da odgovara na pitanja iz proširenja istrage, a tiču se njegove umešanosti u ubistva Gorana Mihajlovića i Nikole Mitića, Miljković je ponovo zatražio da se sretne sa tužiocem Ivanićem.

- Saslušanje okrivljenih je obavljao Babić, ali to ovom okrivljenom iz nekog razloga nije odgovaralo - navodi sagovornik lista blizak istrazi. - Miljković je bio nervozan i u jednom trenutku je vrlo drsko počeo da se ponaša. Rekao je da "njima niko nije ni do kolena", pa je još i preteći poručio: "Džaba ste dobili ordenje za hrabrost, a ja ću vam pokazati kako to izgleda u drugom poluvremenu".

"Razočaran" što se tog dana nije sreo sa tužiocem Ivanićem, Miljković piše novo pismo odmah sutradan:

- Pokušajte da nađete vremena da se pogledamo u oči, da vam kažem još neka moja saznanja o vašim postupcima van zakona.

Apelacioni sud odbacio je zahtev za izuzeće predsednika Višeg suda u Beogradu, Aleksandra Stepanovića, koji je prošlog utorka sudu podneo advokat Dejan Lazarević, branilac Veljka Belivuka (na slici) i Marka Miljkovića, što su oni podržali. Zahtev je odbačen kao nedozvoljen, jer Stepanović nije postupajući sudija, ali i jer nisu navedeni razlozi za njegovo izuzeće.

Tužilac za organizovani kriminal Mladen Nenadić je u petak odbio kao neosnovan zahtev za izuzeće svojih zamenika tužilaca Saše Ivanića i Zorana Babića, što je takođe zatražio advokat Lazarević, pred početak pripremnog ročišta. Izuzeće Nenadića prethodno je odbilo Republičko javno tužilaštvo.

(Kurir.rs/Novosti)

Bonus video:

10:04 Ninić izneo nove detalje istrage protiv Belivukovog klana: Miljković šalje pisma sa direktnim pretnjama tužiocu!