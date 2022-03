NAJMLAĐE DETE NE PAMTI TATU, NITI ĆE GA ZNATI: Ispovest supruge ubijenog Predraga pred početak suđenja za ubistvo braće Jeličić

Suđenje za teško ubistvo braće Stanislava (37) i Predraga (43) Jeličića iz Futoga, za koje je okrivljen Dejan Erić iz jarka, počeće danas pred Višim sudom u Sremskoj Mitrovici inošenjem odbrane okrivljenog.

Braća Jeličić su ubijena iz vatrenog oružja početkom decembra 2020. godine u šumi u blizini sela Jarak kod Sremske Mitrovice, dok su bili u potrazi za tartufima.

Za ovo ubistvo su bili osumnjičeni Dejan i njegov mlađi brat Nebojša (37), koji je posle zločina bio u pritvoru, a protiv koga je postupak obustavljen nakon što je tokom istrage utvrđeno da nema elemenata bude krivično gonjenjen. Delo je u prvi mah okarakterisano kao samoodbrana, međutim, kasnije je prekvalifikovano u teško ubistvo.

Dejan Erić je izneo da nije saglasan sa okolnostima dela za koje ga Tužilaštvo tereti, odnosno, naveo je da je u pitanju ubistvo u samoodbrani. Na pripremnom ročištu, koje je održano u decembru, odbrana okrivljenog je tražila da se on pusti iz pritvora, odnosno da završetak procesa čeka u kućnom prutvoru. Sa ovakvim predlogom odbrane je javni tužilac bio saglasan, međutim, sudija Miodrag Rosić ga je odbio.

Ovakva odluka tužioca je, međutim, izazvala bes kod porodice i prijatelja ubijene braće.

- Pisali su peticiju, njegova porodica, otac ili neko od njih, da li se građani njihovog mesta slažu sa tim da on bude uz policijski nadzor kod kuće, da li se kao boje za svoj život ako je na slobodi, tu su prikupili potpise i to su priložili sudu. S tim što je pre peticije proširena priča kako smo ja i deverova supruga odustale od tužbe protiv njega, kao da smo mi rekle "desilo se šta se desilo, nećemo dalje da ga tužimo" - kaže Maja Jeličić, supruga nastradalog Predraga i objašnjava kako je za pozadinu, za koju navodi da je "van svake pameti" saznala slučajno:

- Čovek mi prilazi da me pita kako je to moguće da smo odustale i da nećemo da ga tužimo, da li smo normalni. Ja sam ostala u čudu, on mi kaže da je takva priča bila i da je posle krenulo sa potpisivanjem peticije. Posle su u medijima rekli da peticije nije bilo, ali oni su je priložili sudu, znači nije neka priča, to se stvarno desilo."

Ona od tužbe, podvlači, nikada ne bi odustala.

- Kako da odustanem? Najmlađe dete ne pamti tatu niti će ga znati, dve i po godi ne ima, srednje dete mi i dalje ide kod psihologa redovno, ne može da se pomiri sa tim da je tako izgubilo oca, mnogo je bila vezana za njega i ja odustanem? - kaže potresena Maja i nastavlja:

- Možete da zamislite da je čula da će čovek koji joj je ubio tatu da izađe i da bude sa svojom porodicom, kako je odbrana predložila, a tužilac pristao.

Od odbrane je, kaže, očekivala da povuče takav potez i da traže da se okrivljeni brani sa slobode, međutim, ono što je u njoj izazvalo bes i osećaj nemoći bila je reakcija tužioca.

- Kad sam to čula, zaista sam se loše osećala. Tražila sam reč i rekla da, uz dužno poštovanje suda i advokata, ja sve razumem, ali da ne mogu da razumem da se javni tužilac saglasi sa tim da se osoba koja je usmrtila dva čveka, pa ma koji da je razlog, da je tome prehodila svađa ili bilo šta drugo pusti na slobodu, jer govorimo o ubistvu, ne o saobraćajnom prekršaju - u dahu priča sagovornica:

- Rekla sam da će on biti sa svojom decom, a da sa mojom decom nema više ko da bude. Mnogo mi je teško bilo da pomislim da će čovek koji je ubio mog supruga, oca moje dece, da bude pušten iz pritvora. To kad se sa strane čuje za neki tako slučaj pa vam bude strašno, a ne vama kad se desi, ne možete ni da zamislite kako mi je bilo.

