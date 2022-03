NEKO JE NEGDE OSTAO KRATAK U POSLU: Advokat o ubistvu Penčića u Obrenovcu ZA OVO JE BILA POTREBNA OZBILJNA LOGISTIKA

Vođa navijača Partizana okupljenih u grupi Hed hanters, podsetimo, ubijen je u subotu oko 15 sati u Ulici Vuka Karadžića u Obrenovcu. Penčić je likvidiran od strane maskiranih napadača kad je parkirao džip na parkingu zgrade i krenuo sa suprugom u posetu roditeljima.

- Ovde se radi o slobodnom čoveku. Ovde je živeo kao slobodan građanin. Da li se nekad bavio kriminalom, to je sada manje bitno, ovde se sigurno radi o neko starom računu. Nije u njega sigurno pucao ljubomorni muž. U pitanju su stari računi i to dobri računi. Ubistvo je jako dobro pripremljeno, znali su kada dolazi i kako se kreće. Ovde su sve elementi organizovanog kriminala. Videćemo šta će tu da ispadne. Čisto sumnjam da će policija iz Obrenovca da vrši istragu. To će biti neki malo viši nivo policijske istrage - rekao je Cvejić u uključenju u jutarnji program Kurir televizije.

Advokat je istakao da su ubice profesionalci i da su samo čekale pravi trenutak kada je Penčić bio najmanje oprezan.

- Ipak, čovek je manje oprezan kada je sa drugim ljudima, da je imao ideje da mu se ovako nešto sprema, bio bi oprezniji. Usred bela dana čovek se opusti. Zato i kažem da je ovo uradila vrlo profesionalna ekipa - istakao je Cvejić.

Naveo je da bi iskaz supruge bio od pomoći.

- Žena je u šoku trenutno i treba je potpuno razumeti. Sa druge strane, ne verujem da su ubice prilazile nepokrivenih lica i ostavljali lične karte. Biće to malo teže za utvrđivanje. Za ovo je bila potrebna ozbiljna logistika. Neko je to morao da pripremi, prati, da obezbedi naručioce... Sama njena izjava može da pobegne, ali pitanje je koliko može da proceni na pravi način - istakao je Cvejić.

Advokat smatra da to što je Penčić bio u Austriji ne znači strogo i da je ubistvo naručeno sa tog mesta.

- U Austriji takođe živi nekoliko stotina hiljada ljudi sa ovih prostora. Ko zna ko je to naručio. Neko je negde ostao kratak u nekom poslu i to je to - rekao je Cvejić.

