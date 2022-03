ŠARIĆ SE SUTRA SUOČAVA SA SVEDOKOM SARADNIKOM: Vuković otkrio ko mu je bio posrednik "u prvoj ljubavi s kokainom"

Darko Šarić sutra bi trebalo ponovo da sedne na optuženičku klupu Apelacionog suda u Beogradu, koji je otvorio glavi pretres kako bi doneo konačnu odluku o njegovoj krivici za šverc 5,7 tona kokaina iz Latinske Amerike u Evropu.

Sudsko veće za sutra je zakazalo saslušanje svedoka-saradnika Draška Vukovića, koji bi prvi put javno trebalo da govori o navodima optužnice. Podsetimo, on je trebalo da da svoj iskaz na prethodnom suđenju, ali je pred samo saslušanje dobio korona virus.

Draško Vuković

- Vuković je 2015. i 2018. svedočio na suđenju koje je bilo zatvoreno za javnost. Apelacioni sud odlučio je da javno sasluša dvojicu svedoka saradnika. Nebojša Joksović prvi je dao svoj iskaz, a za sutra je planirano saslušanje Draška Vukovića - podseća sagovornik Kurira.

Prema neznvaničnim informacijama, Vuković je tokom ranijih svedočenja izjavio da Darka Šarića uopšte ne poznaje i da nikada nije sarađivao sa njim, kao i da od njega nije primao nikakav novac, zadatke niti instrukcije.

- Ne poznajem Darka Šarića, nikada mi nije davao zadatke, niti novac - rekao je navodno ranije Draško Vuković pred sudom.

Međutim, priznao je da je učestvovao u švercu kokaina i naveo je da je prvi kontakt sa kokainom imao kada ga je drugi svedok-saradnik, Nebojša Joksović, povezao sa ljudima preko kojih je u Švedskoj počeo da prodaje ovu drogu. Naveo je da je za kontakte koje mu je obezbedio, drugom svedoku- saradniku plaćao 1.000 evra po prodatom kilogramu kokaina.

- Imao sam poslovni odnos sa Nebojšom Joksovićem. Poznajemo se od 2005. On me je uveo u posao sa kokainom, povezao me sa ljudima u Švedskoj i na tom posredovanju skidao po 1.000 evra - navodno je rekao on i odgovarajući na pitanja dodao da mu je "prva ljubav s kokainom bila preko Joksovića".

Inače, na prethodnom suđenju prvi put javno je svedočio i Joksović. Branioci okrivljenog tada su mu predočili optužbe koje je protiv njega izneo Vuković ali je on rekao da to nije tačno i da je Draška Vukovića video samo nekoliko puta u životu.

foto: Nemanja Nikolić, Privatna Arhiva

Joksoviću, koji je inače školski drug Darka Šarića pitanja je postavljao i bivši prijatelj. Šarić: Stavljaš mi na teret da sam finansirao nabavke kokaina. Konkretno odgovori, kada, gde, kome? Joksović: Ja nikada nisam video da si ti nekome davao novac. Nisam video da si nekada kupovao, ja sam objasnio. Šarić: Šta si objasnio? Joksović: Da sam sve čuo iz prica, nikada nisam ništa video.

Kurir.rs/J. S.