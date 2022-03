OVO JE STEFAN KOJI JE POVREĐEN U EKSPLOZIJI KOD NIŠA: Nije znao da je našao prvu srpsku bombu pa mu eksplodirala u rukama (FOTO)

Stefan Nikolić (32) iz Krušca, bagerista i radnik na separaciji Južna Morava blizu sela Mramor kod Niša, platio je visoku cenu zbog svoje radoznalosti.

On je u subotu očigledno naišao na prvu srpsku bombu s početka prošlog veka koja izgleda kao pljoska za žestoka pića. Neznajući koji je to predmet, pokušao je da joj otvori nakon čega je eksplozivna naprava ekslodirala i otkinula mu šaku i deo lica.

- On je svestan, ali je na mehaničkoj ventilaciji jer mora da ima potporu u disanju. Njega su sagledali i plastični i maksilofacijalni hirurzi, šaka mu je amputirana, a sagledano mu je i lice koje je pola razneseno. Priprema se operacija oka pa je zato i oftamolog sa njim - rečeno nam je u Univerzitetsko kliničkom centru.

On je radeći na eksploataciji peska naišao na bombu, pokazao kolegama, ali nije to prijavio. Njegov šef, Milenko Stojanović kaže da je Stefan angažovan i vredan radnik.

- Pokazao mi je i rekao sam mu da to nije za igru jer ne znamo o čemu se radi. Očigledno da me nije poslušao tako da je u jednom trenutku grunula eksplozija. On sav u krvi, visi mu prst s ruke, obraz mu ga nema, geleri u nogama. Ma, užasna slika. Počeli smo da ga previjamo i hrabro se držao - priča njegov šef Stojanović.

Njegova majka je izuzetno zabrinuta kao i komšije koje smo sreli u selu Krušce.

- On je najmastoričav momak i sigurno ga je zanimalo da prouči predmet koji, kako čujemo uopšte ne liči na bombu - kaže jedan komšija.

Njegova majka dodaje da će verovatno da nosi protezu.

- Molim boga samo da ostane živ. Stefanov kolega mi je javio da se povredio na poslu i da ga je odvezla Hitna pomoć. On je izuzetan momak i hvala lekarima jer su mu povrede sanirane punih pet sati tokom operacije - kaže njegova majka.

Stefan je kako čujemo sada dobro, ali posle izlaska iz bolnice očekuje ga dug period oporavka.

