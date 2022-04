POSLEDNJI PUT SMO SE VIDELI NOĆAS, ON JE OTIŠAO NA SVOJE A JA NE SVOJE RADNO MESTO: Zoran u nesreći u rudniku ostao bez kuma VIDEO

Zoran Nikolić, spoljni nadzornik u rudniku Soko kod Sokobanje u kom je jutros došlo do eksplozije kaže da mu brat takođe bio u rudniku, a da je u nesreći izgubio kuma Nenada Trifunca (37).

- U rudniku je bio i moj brat, sada je na Internom odeljenju u bolnici u Aleksincu, verovatno se gušio, a kum mi je stradao, rođeni kum, kaže Nikolić i dodaje:

02:45 Rođaci i prijatelji neutešni posle pogibije rudara

- Desila se nezgoda u jami, jama je sa visokim rizikom rada, ja sam nadzornik na spoljnom pogonu, nemam informacije ni šta je uzrok, nisam kompetentan. Poginulo je osmoro radnika, Bilo oko pedesetak radnika u trenutku nesreće. Ovi što su izašli su u bolnicama, nastradale treba da iznesu - priča vidno potresen Nikolić.

Ispričao je i da se sa kumom video sinoć poslednji upravo na radnom mestu pred početak smene.

foto: Kurir/M.S.

- Poslednji put sam kuma video noćas kada smo pošli u treću smenu. Posle sam otišao na svoje, on na svoje radno mesto i više se nismo videli. Zvali su me da budemo u pripravnosti, rekli su da ima stradalih u jami, izlazili su jedan po jedan. Stigla je četa za spasavanje, izvlačili su ih. Inženjer je upisivao radnike koji su izlazili i onda su rekli ko je ostao. Među njima je moj kum Nenad. Ima dvoje dece, jedno predškolskog uzrasta, jedno prvi razred. Ovde je svako došao da radi, da zaradi, družili smo se, sarađivali... Video sam mu i ženu malopre, tu mu je i tast, brat - rekao je on.

Opisao je i kako su izgledali rudari koji su izvučeni iz rudnika.

- Ljudi su potreseni, koga šta pitaš, niko ne zna ni šta se desilo. Svako kad je osetio kiseonik počeo je da se trese. Ko je preživeo zbrinut je, teško su govorili doktori su pričali da isperu usta i da ispljunu vodu, teško su govorili, gas ih je otrovao verovatno - ispričao je Nikolić.

(Kurir.rs/M.S.)