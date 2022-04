SAHRANJEN NAJSTARIJI OD NASTRADALIH RUDARA: Bratislava Živkovića na večni počinak ispratila kilometarska povorka

Najstariji od svih nastradalih rudara u rudniku Soko, Bratisav Živković (59), sahranjen je danas na seoskom groblju u rodnom Jasenju.

Živkovića je na poslednji put od njegove kuće do groblja na kom će počivati ispratila povorka koja se protezala čitav kilometar. Supruga Slađana, sin Nikola, ćerke Tamara i Sandra, brat Tomislav sa porodicom i brojna druga rodbina, prijatelji i kolege došli su da se oproste od svog Bratislava kog je od penzionisanja delilo samo mesec dana.

Njegov stariji brat Tomislav Živković rekao je da su za protekla tri dana, od kako su čuli najcrnju vest, isplakali sve suze i ostali bez glasa.

- Moj brat jeste bio najstariji među poginulim rudarima, ali on nije bio star. Bio je jak, kao od stene odvaljen. Mogao je sam rukama kola da okrene. Radio je u rudniku, radio kod kuće poljoprivredu, čuvao stoku. Ja sam stariji od njega 6,5 godina i dočekao sam penziju, a on, eto, nije. Tuga. Sad tu na groblju počiva moja porodica, on i roditelji - rekao je neutešni čovek.

foto: Nenad Kostić

Sahrani Bratislava Živkovića prisustvovale su i kolege rudari koji su sa njim bili u kobnoj smeni. Izašli su iz bolnice i smogli snage da dođu da ga isprate na večni počinak.

(Kurir.rs/Telegraf)