RANJAVANJE IZ VAZDUŠNE PUŠKE SVE ČEŠĆE: Evo ko sme da poseduje ovo oružje i kolike su kazne ako nemate dozvolu

Tinejdžeri od 15 i 13 godina uhapšeni su u ponedeljak zbog sumnje da su u Novom Beogradu, na Starom sajmištu iz vazdušne puške pucali i pogodili u glavu ženu Radmilu J. (74).

Zbog težine povreda žena je prevezena na Urgentni centar, a dijabola joj je ostala u delu glave. Ubrzo nakon što je prijavila incident, 45 minuta kasnije, kod Ekonomskog fakulteta patola Savskog venca je uhapsila 15-godišnjeg osumnjičeniog mladića, koji je kod sebe imao vazdušnu pušku sa municijom i jedan nož na rasklapanje.

Nedugo zatim, na uglu ulica Gavrila Principa i Koče Popovića, patrola Savskog venca pronašla je 13-godišnjeg dečaka, takođe sa vazdušnom puškom, municijom, kao i sa dva noža na rasklapanje i tri mobilna telefona.

Samo četiri dana ranije devojčica (16) ranjena je u šaku hicem iz vazdušne puške ispred Srednje saobraćajne škole Šumadijskoj ulici u Novom Sadu, a kako smo pisali muškarac (37) je pucao sa prozora okolne zgrade.

Inspektori utvrđuju da li je pucao samo u devojčicu ili su mu i drugi prolaznici bili na meti ali nije uspeo da ih pogodi.

Pucnjave i povrede iz vazdušnih pušaka poslednjih godina su sve češće na ulicama širom Srbije, a u samo poslednjih dve godine više desetina ljudi povređeno je iz njih. Najčešće pucači su tinejdžeri, što samo po sebi nameće pitanje - kako deca dolaze do ovog oružja i ko i pod kojim uslovima sme da ga poseduje?

- Prema važećem Zakonu o oružju i minuciji vazdušno oružje je definisano kao oružje koje pod pritiskom dobijenog vazduha ili drugog gasa izbacuje projektil iz cevi. A prema kategorizaciji je smešteno u kategoriju C odnosno radi se o oružju čija je kinetička energija 10,5 džula ili veća odnosno čija je brzina projektila 200m/s ili veća, što po zakonu dalje znači da se ovo oružje može slobodno nabavljati u slučajevima predviđenim zakonom i držati uz prijavu nadležnom organu - kaže za Blic Lazar Lazović zamenik Višeg javnog tužioca u Beogradu.

Kako dalje pojašnjava, kada je u pitanju vazdušno oružje njega mogu nabavljati i držati fizička lica starija od 18 godina bez prethodnog odobrenja za nabavljanje.

- Ona su istovremeno dužna da u roku od 8 dana od nabavljanja vazdušnog oružja isto prijave nadležnom organu uz dokaz o poreklu oružja, o čemu i nadležni organ, odnosno MUP izdaje potvrdu - navodi Lazović.

foto: Youtube Printscreen

Prema njegovim rečima, ne može se registrovati vazdušno oružje koje nije ispitano - žigosano i obeležno u skladu sa važećim propisima.

- Vazdušno oružje njegove delove i municiju prema zakonu mogu prodavati samo ovlašćeni prodavci koji imaju odobrenje za nabavku ovakvog oružja, a koji su takođe dužni da MUP dostave podatke o svakom vazdušnom oružju koje su nabavili radi prodaje kao i podatke o kupcu tog oružja u roku od 15 dana od prodaje - navodi sagovornik.

A koje su kazne propisane ukoliko neko mimo zakona dođe do vazdušne puške?

- Zakon propisuje novčane od 5.000 do 150.000 dinara, kao prekršaj, roditeljima ili starateljima maloletnog lica koje je nabavilo i držalo vazdušno oružje suproto odredbama zakona, ako je to posledica njihovog propuštanja dužnog nadzora nad maloletnim licem, a istom kaznom se kažnjava i fizičko lice koje u roku od 8 dana od nabavke vazdušnog oružja isto ne prijavi nadležnom organu. Takođe, novčanom kaznom od 20.000 do 150.000 dinara ili kaznom zatvora do 60 dana kazniće se za prekršaj fizičko lice koje je vazdušno oružje ne prenosi ispražnjeno od municije, a novčanom kaznom od 100 do 2 miliona dinara može se kazniti za prekršaj pravno lice koje proda vazdušno oružje licu mlađem od 18 godina, zatim ovlašćeni prodavci koji ne dostave podatke o vazdušnom oružju nabavljenom radi prodaje, odnosno ukoliko u roku od 15 dana od prodaje ne dostave podatke o prodatom oružju i kupcu oružja MUP. Ova regulativa se odnosi samo na nabavku i držanje vazdušnog oružja i ono ukazuje na potrebu da se prodavci ove kategorije oružja striktno pridržavaju zakona, te i da inspekcijske službe redovno vrše kontrole ovlašćenih prodavaca, odnosno maksimalno suzbiju mogućnost da se ovakvo oružje nađe u rukama lica koja nisu ovlašćena za nabavku i držanje, pogotovo kada su u pitanju deca - navodi zamenik višeg javnog tužioca i naglašava da sve to treba razlokovati od krivičnih dela koja se mogu izvršiti upotrebom vazdušnog oružja.

- Pa će tako primera radi, učinilac odgovarati recimo za tešku telesnu povredu ili neko drugo delo protiv života i tela ukoliko je ista naneta ovom vrstom oružja, odnosno za razbojništvo ili drugo imovinsko krivično delo ukoliko je za izvršenje istog koristio ovo oružje, što važi i za druga krivična dela u kojima se vazdušno oružje eventualno može upotrebiti - dodaje Lazović.

IZMENA ZAKONA O ORUŽJU

Prema rečima Lazovića, radi se na izmenama Zakona o oružju i municiji koja će preciznije regulisati ovu materiju i pooštriti uslove za nabavku držanje i nošenje oružja, te regulisati mogućnosti prepravke oružja ili promene kategorije oružja uz pomoć tehničkih sredstava (recimo transformacija vatrenog oružja u automatsko vatreno oružje primenom posebnih tehničkih sredstava).

- Očekuje se da se izmenama zakona dodatno definiše i konvertibilno oružje odnosno oružje koje se s obzirom na konstrukciju i materijal može prepraviti tako da ispaljuje bojevu municiju - pojašnjava sagovornik.

NAPADI VAZDUŠNOM PUŠKOM

Pucao iz puške posle svađe

Policija u Sremskoj Mitrovici uhapsila je u maju 2020. godine M.Ć. (46), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Sumnja se da je, posle kraće rasprave, pucao iz vazdušne puške u muškarca (67) i pogodio ga u ruku.

Isapljena dijabola u prozor sudija

U Ulici dr Ivana Ribara u Novom Sadu iz vazdušne puške ispaljena je dijabola koja je oštetila roletnu stana Miroslava T. starog 42 godine, sudije u Prekršajnom sudu i njegove supruge Milijane T, sudije u Osnovnom sudu.

Gađao prolaznike

Milan Jović (19) iz Novog Sada dva puta za mesec dana gađao je prolaznike iz vazdušne puške u maju 2019. godine Osumnjičen je da je učionio krivično delo izazivanje opšte opasnosti jer iz svog stana u Ulici Save Ljubojeva ispalio projektil iz vazdušne puške u pravcu Ulice Kraljevića Marka i na terasi pogodio S. N. (41) iz Novog Sada u ruku.

Inače, nekoliko dana pre toga žitelji ovog dela grada žalili su se da ih neko tri dana gađa vazdušnom puškom. Jedna žena je pogođena u vrat, druga u glavu.

(Kurir.rs/Blic)