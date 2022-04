MISTERIJA SMRTI ĆURUVIJE Dobričanin: Svaki dokaz koji postoji za optužene ću JA DA ODROBIJAM! Sa kim se novinar sreo pre ubistva?

Na Uskrs 11. aprila 1999. godine oko 17h u prolazu ispred broja 35 u Svetogorskoj ulici iz skorpiona je ispaljeno 17 hitaca na Slavka Ćuruviju, nekadašnjeg vlasnika i novinara Dnevnog Telegrafa. On je likvidiran ispred njegove tadašnje supruge Branke Prpe, koja je bila pored njega pre nego što ju je ubica udario u glavu nakon čega je izgubila svest. I posle 23 godine ne zna se ko je naručilac ovog zločina.

foto: Kurir Televizija

- Opozicija je tada obećala da će posle promena, prva stvar koju će raditi, biće rešavanje ovog slučaja ubistva Slavka Ćuruvije. To smo mi imali u glavi, kao između ostalog kao i našu novinarsku misiju. Odmah posle 5. oktobra to se nije dogodilo - rekao je Veran Matić.

foto: Kurir Televizija

Svedoci su ispričali da su na Ćuruviju pucala dvojica napadača odevena u crno, sa crnim kapama koje su imale proreze za oči. Otkrili su i da su, nekon što su se čuli hici iz vatrenog oružja, iz haustora u punom trku istrčala dva muškarca i otišla ka Takovskoj ulici.

Oni su novinaru pucali u leđa, jedan hitac ga je pogodio u glavu, a drugi mu je prošao kroz srce. Na osnovu podataka koji su kasnije objavljeni iz tajnog izveštaja državne bezbednosti pod šifrom "Ćuran", otkriveno je da je Ćuruviju i njegovu suprugu, do samog momenta ubistva neprestano pratilo oko 30 pripadnika Državne bezbednosti. - Tajna pratnja je trajala do trenutka dok se Slavko Ćuruvija po drugi put nije susreo sa jednim licem. Nakon toga Slavko Ćuruvija je ostao u Kolarcu na ručku i u tom trenutku kad Slavko Ćuruvija sedi i ruča u Kolarcu tu tom trenutku Radonjić prekida tajnu pratnju prema njemu, a nastavlja se takozvana pratnja prema samoj vezi. Tako da Slavko Ćuruvija nije praćen do mesta ubistva. I nije tajna pratnja prestala neposredno pre ubistva - rekla je advokatica Zora Dobričanin.

foto: Kurir Televizija

Godine 2014. osnovana je Komisija za istraživanje ubistva novinara na čelu sa Veranom Matićem, čiji cilj je bio da se otkriju krivci za ovaj zločin, ali i za ubistva ostalih novinara na teritoriji naše države. - Zaista je trebalo puno vremena, puno energije da bi se došlo do optužnice sa jedne strane, s druge strane da bi se uzblokirala opstrukcija. Tel dve-tri godine kasnije je tek Tužilaštvo sklopilo optužnicu, podiglo optužnicu i ušli smo u ceo proces koji je može se reći - jedinstven u svetu - rekao je Veran Matić.

foto: Kurir Televizija

Optužnica za krivično delo teškog ubistva optuženi su tadašnji šef DB-a Radomir Marković (68), načelnik beogradskog centra DB-a Milan Radonjić (54), glavni obaveštajni inspektor u Drugoj upravi resora Ratko Romić (51) i pripadnik rezervnog sastava tog resora Miroslav Kurak (43). - Milan Radonjić je došao za načelnika Beogradskog centra tek 5-6 dana pre ubistva Slavka Ćuruvije. On je došao u nedelju u utorak su produžene mere koje su već postojale i Slavko Ćuruvija je ubijen u sledeću nedelju. Tako da Milan Radonjić je samo nastavio primenu tih mera, koje su već bile u toku - rekao je Veran Matić.

1 / 7 Foto: Kurir Televizija

foto: Kurir Televizija

Prvostepenom presudom Apelacionog suda optuženi za Ćuruvijinu smrt osuđeni su na ukupno 100 godina zatvora. S druge strane tokom suđenja konkretnih dokaza da su optuženi krivi za ovaj zločin gotovo i da nema, pa je nemoguće zapitati se - da li krivce treba tražiti metodom slučajnog izbora. - Svaki dokaz koji postoji za njih vezano za ubistvo Slavka Ćuruvije lično ću da odrobijam. dakle, ne postoji apsolutno ni jedan jedini dokaz da su niti Milan Radonjić, niti Ratko Romić, ni Miroslav Kurak, ni Radomir Marković učestvovali u ubistvu Slavka Ćuruvije. Dokaza nula - rekla je Zora Dobričanin. U prilog tome govori i činjenica da je Branka Prpa, koja se tada nalazila na licu mesta, na svedočenju rekla kako nikog od optuženih ne prepoznaje kao potencijalnog ubicu.

foto: Kurir Televizija

- Možemo li da konstatujemo da je danas 14. aprila da utvrdimo da je...da li je još uvek dan ili je pala noć. -Nije.Dakle i u optužnici i u završnim rečima i kroz predmet se sve vreme provlači da je između 16:30 i 17h, 11. aprila bio mrak i da zbog toga Prpa nije mogla da vidi, i da ona ima lošu dioptriju i da ne vidi na daljinu. I ona je zbog toga što nije htela lažno da svedoči doživela malte ne linč - rekao je u Crnoj hronici Veran Matić. Nepoznati naručilac, potencijalni optuženi i nedovoljno dokaza dok se čeka zvanična presuda Apelacionog suda za ubistvo Ćuruvije sve više podseća na "Let iznad kukavičjeg gnezda", a sve manje na pravedno suđenje za ubistvo jednog novinara.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

12:02 ĆURUVIJA NIJE MOGAO DA BUDE UBIJEN BEZ ZNANJA MILOŠEVIĆA: Smajlović nakon presude upozorava da zločin nije REŠEN DO KRAJA