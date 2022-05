MODERNI DILERI: Prodavci droge na malo koriste ova 3 načina da robu dostave kupcima!

Ulični dileri droge u Srbiji dovijaju se na razne načine kako bi svoju ilegalnu robu dostavili kupcima, a čini se da postaju sve dovitljiviji kako bi bili što neupadljiviji i kako bi prošli ispod radara policije!

Prema takozvanim "uličnim pravilima", kako je objasnio naš sagovornik, kriminolog Dobrivoje Radovanović, postoje tri osnovna načina za dilovanje narkotika "na malo".

- Prvi i najučestali način je taj da dileri preko klubova, odnosno obezbeđenja klubova, svojim gostima dostavljaju robu i uzimaju novac. To je svakako razrađena šema odavno, jer su u pitanju stalne mušterije koje znaju lozinke i koji je kvalitet robe, a imaju sigurnost da ih niko neće otkriti. Ne treba zanemariti ni drugi ulični dilerski "objekat", a to je školsko dvorište, u kom dileri svojim nižerangiranim "radnicima" daju robu, koju oni dalje distribuiraju tako što ostavljaju drogu ispid klupica, u žbunju, a nose ih u džepu, rancu, u patikama i čarapama, i misle da su sigurni u svom poslu - kaže Radovanović i dodaje da je treći način da diler sam ide od mušterije do mušterije.

- Kada diler ide od mušterije do mušterije on nosi malu količinu, jer ukoliko bi bio uhapšen mogao bi da opravda posedovanje narkotika za ličnu upotrebu. Dileri se trude da budu što manje primetni i da se, dok nose drogu, ponašaju sasvim normalno. Često ih polciija presretne i tada im nađe drogu dok imaju torbu za trening, dok se voze taksijem, dok su u kolima, dok šataju sa prijateljima ili sede opušteno u kafiću - objašnjava kriminolog za Kurir.

Radovanović kaže da ima i onih dilera, koji sa svojim mušterijama imaju razrađen plan kako da vrše razmenu.

- U nekim šupljinama u hodnicima zgrada, poštanskim sandučićima ili žbunju oistavlajuu drogu i novac, za to mesto znaju samo oni i tako funkcioniše njihova primopredaja. Takođe, ne treba zanemariti ni to da dileri drogu šalju putem dostave na kućnu adresu, ili imamo primere u piceriji ili prodavnici putem posrednika izgovore šifru koja znači da je on kupac - kaže naš sagovornik i dodaje:

- Dileri su u poslednje vreme sve više dosetljivi i trude se na sve načine kako ne bi pali u ruke policije. Ono što izbegavaju da rade jeste da u svojim kolima voze drogu, pa često za to koriste dostavu i taksi. Tako u poslednje vreme, dileri sve češće drogu korisnicima dostavljaju na kućnu adresu i to uz brzu hranu. Kao dokaz za to su hapšenja čak dve grupe takozvane "pica mafije", koje su restoran za prodaju i dostavu ove hrane koristili kao pravan za "unosniji biznis". Policija je u januaru 2020. godine na beogradskoj opštini Zvezdara uhapsila grupu dilera, njih četvoricu, zbog sumnje da su ljudima na kućnu adresu uz kaprićozu donosili i marihuanu!

- Policija je tada zatekla vlasnika picerije u trenutku dok je svojim vozilom pokušao da na jednu adresu odnese picu ispod koje je bila upakovana PVC kesica marihuane. Pica-majstori su isporuku droge navodno dogovarali šifrovano, a neka vrsta lozinke bila je "feferona". Tačnije, u zavisnosti od toga koliko je traženo ljute papričice, znalo se koliko paketića "trave" treba poneti - podseća izvor.

Identičan modus operandi imala je i grupa dilera iz Ripnja, kojoj su lisice stavljene u martu ove godine.

- I oni su imali svoje šifre. recimo, "pica s majonezom" bila je šifra za skank, a "pica s pavlakom" označavala je spid, dok su recimo "tri feferone" značile da kupac hoće tri paketića droge - priča nam izvor.

Četvrti način Naručuju i preko interneta Sa novim tehnologijama u igri su i novi načini trgovanja opijatima. Tako su savrmenei dileri droge počeli da marihuanu, kokain, ali i sintetičke droge prodaju preko interneta. - "Moderni" dileri drogu sve češće prodaju bez fizičkog kontakta i kurira, a umesto novca koriste kriptovalute. Policija im teško ulazi u trag, jer često menjaju naloge koje koriste i IP adrese, a mogu da koriste i servere koji se ne nalaze u Srbiji. Kada kupac pošalje kriptovalutu u "garant servis", administratori grupe mu šalju koordinate, fotografiju i uputstvo gde je droga sakrivena. Tako su se nedavno pojavile grupe u kojima se prodaje droga na čet mreži Telegram - kaže sagovornik.

