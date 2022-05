FILMSKA POTERA ZA SRBINOM U BEČU: Prijavio policiji da mu je ukraden auto, a onda skočio kroz prozor i bežao od inspektora

Austrijski državljanin (39) srpskog porekla uhapšen je u Beču u petak popodne kada je prijavio da je njegov automobil, koji je kupio u Italiji, ukraden, a potom odbio da sarađuje sa policijom i bežao po gradu.

Policijskom kontrolom utvrđeno je da se auto već traži u Vićenci u Italiji, a da se njegove tablice vode kao nestale, pa su policajci zamolili Srbina da ih otprati do stana kako bi našli italijanske tablice, navodi Hojte.

- Kada su došli do vrata stana osumnjičeni je uleteo u stan pre policije i zalupio im vrata. Potom je otrčao do prozora i skočio na ulicu. Prilikom pada on je povredio nogu i glavu, ali je nastavio da beži i ušao u drugi automobil - prenosi austrijski Hojte.

Automobil u kom se nalazio Bečlija srpskog porekla nije se kretao brzo pa ga je patrola vrlo brzo sustigla, ali pre prvođenja je morala da ga odvede u bolnicu kako bi se sanirale njegove povrede, preneli su austrijski mediji.

Pretpostavlja se da je plan osumnjičenog bio da prevari osiguravajuće društvo i dobije nadoknadu štete za ukradeni automobil, ali su organi otkrili prevaru na početku i sada se Srbin nalazi u pritvoru a istraga je u toku.

Kurir.rs