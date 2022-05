LIKVIDIRANI LUKA PERENČEVIĆ BIO STRAH I TREPET NA BANJICI? Pominjao se u UBISTVU KOJE JE SLEDILO SRBIJU, danas izrešetan sa motora

Luka Perenčević, koji je jutros ubijen na Banjici, u septembru 2020. godine pominjan je u vezi sa teškim ubistvom tinejdžera, takođe na Banjici. Naime, tada je likvidiran 18-godišnji Filip Lepojević, a njegov 21-godišnji drug A. Đ. je ranjen.

Policija je tada, zbog ubistvo Lepojevića uhapsila braću Rakočević, Petra (36), Uroš a (26) i Radovana (39). Međutim, ubrzo se oglasio R.R., otac braće Rakočević, koji je tvrdio "da ih je Luka Perenčević, inače navijač FK Rad, maltrerirao" i da je strah i trepet na Banjici.

"Moja dva sina U.R. i P.R. sedeli su u lokalu sa prijateljima. U trenucima kada su platili račun i krenuli kući, U.R. je otišao do toaleta i pri povratku primetio Luku Perenčevića kako stoji kraj šanka i posmatra incidentnu situaciju koja se dešavala u lokalu. U tom momentu U.R. je video kako krigla pogađa P.R. u čelo i odmah je, onako goloruk, krenuo ka bratu. Tada mu Perenčević prilazi s leđa i nožem zadaje šest uboda u predelu leđa. U.R. u tom trenutku nije bio svestan ubodnih rana opasnih po život, a Perenčević je nastavio da ide prema mom drugom sinu Petru sa nožem u ruci, koji i dalje niko nije primećivao. Petar je primetio nož tek kada je od Perenčevića. dobio dva uboda u stokak. Tada je Petar, braneći se golim rukama uhvatio oštricu, što su kasnije pokazali i medicninski nalazi. Petar je uspeo da otme nož od Perenčevića i u tom trenutku je dobio udarac flašom u glavu pri čemu je nakratko izgubio svest što su napadači iskoristili i pobegli iz lokala, navodi R.R., otac Rakočevića.

R. R. je tada izneo i neproverene tvrdnje o danas ubijenom Perenčeviću.

"Dok su moji sinovi ležali u Urgentnom centru Luka Perenčević je terorisao mnoge po Banjici, fizički maltretirajući sve prijatelje mojih sinova, tako što ih je tukao, pretio, oduzimao novac i mobilne telefone, zahtevajući da mu kažu adresu moja dva sina. Tražio je da ih pozovu i namame kako bi mogli odmah na licu mesta da ih likvidiraju", tvrdio je R.R.

Prema njegovim navodima, njegov sin Petar je prvi otpušten iz Urgentnog centra, 31. avgusta 2020., pa je, saznavši šta se u međuvremenu dešavalo, "odmah obavestio treće odeljenje MUP-a, gde je podneo krivičnu prijavu protiv Perenčevića i ostalih iz te grupe".

Otac je izneo svoju tvrdnju o ubistvu Filipa Lepojevića (18).

"Po izlasku iz Urgentnog centra, moji sinovi Petar i Uroš su imali previjanja u Domu zdravlja Banjica, da bi juče, s obzirom na to da je bio vikend, previjanje obavili u Domu zdravlja Voždovac u Krivolačkoj ulici, na koje ih je vozio moj najstariji sin R.R. Po povratku kući na Banjicu, tražeći parking kod zgrade u kojoj stanuju, iznenada su ih napale naoružane osobe, došlo je do kontakta koji se nažalost završio kobno po napadače", uverava R.R.

Petar Rakočević je ispričao da mu je posle nekoliko dana brat Uroš izašao iz bolnice i da su tog 5. septembra 2020, kad je ubijen Filip, išli na previjanje rana od noža i da ih je vozio Radovan.

- Krenuli smo kući na ručak kod mame i blizu zgrade izašao sam iz auta da proverim da li je bezbedno ili možda čekaju da nas napadnu. Video sam na mostiću Luku, Dejana i Lazara i potrčao sam do auta i vičem braći da bežimo. Pištolj sam držao u torbici, koju sam tad stavio između sedišta vozača i suvozača. Međutim, na krivini smo naišli na tamni automobil, koji je stajao, pa sam izašao da kažem vozaču da se pomeri. Kad sam prišao, video sam da vozi Aleksa, a Filip i Ivan su izašli iz auta. Filip je izvadio pištolj, i ja sam ga udario po ruci. Pištolj je ispao, sagnuo sam se da ga uzmem, a on me je šutnuo. Ja sam ga tad udario pištoljem po glavi, a on mene pesnicom u stomak. Udario sam ga ponovo pištoljem po glavi iznad levog uha i tad je opalio, a Filip je pao. Nisam držao prst na obaraču. Tad mi je pritrčao brat Radovan i odveo me do auta. Pozvali smo policijske inspektore i rekli šta se dogodilo. Kazali su nam da se sklonimo i onda su došli i priveli nas.

Braća Rakočević su još u pritvoru, a jedan od optuženih, Radovan je, iznoseći odbranu na suđenju ispričo da u toku ubistva Lepojevića on nije imao oružje, dok je Uroš priznao da je uzeo pištolj koji je Petar ostavio u autu.

- Kad sam izlazio iz auta, čuo sam pucanj i video Filipa kako leži, a Petra na kolenima - kazao je Uroš Rakočević. - Vozač iz njihovoga auta Aleksa je iskoračio da izađe i tražio je nešto rukama oko volana. Mislio sam da ima pištolj. Rekao sam mu da ništa ne pokušava i opalio mu metak kraj noge da ga zaplašim. On me tad uhvatio za ruku da mi otme pištolj i ja sam opalio metak u njegovu butinu. Novića sam video kako beži i vratio sam se u auto.

