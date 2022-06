OTKUD PČELE NOĆU? Stravična nesreća izazvala brdo pitanja OKANOVIĆ UPOZORAVA: Ovo je detaljno uputstvo traktoristima (VIDEO)

Dragan Mitić i Dragan Živković iz sela Trubarevac kod Sokobanje poginuli su u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć, kada su se sudarili traktor sa prikolicom koji je prevozio košnice sa pčelama i automobil "mercedes" u kom su oni bili.

Naime, traktorista je prevozio dve prikolice na kojima su bile košnice sa pčelama, dok je iza njega bio auto marke "mercedes" u kom su bili Mitić, Živković i njihov povređeni saputnik N. Đ. Iz za sada nepoznatog razloga auto se zakucao u traktor i njih dvojica su nastradali, dok su ova dvojica povređena. Istraga je u toku i ona će utvrditi sve motive ove nesreće sa smrtnim ishodom. Dodatni posao ekipi Hitne pomoći i vatrogascima napravile su pčele, koje su prilikom udara ispale iz košnica.

Gosti Kurir TV bili su Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost u saobraćaju i prof. dr Mića Mladenović, profesor pčelarstva na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu.

- Mislim da se u ovom trenutku ne treba bazirati na utvrđivanje odgovornosti, hajde da to prepustimo nadležnima. To je jako složeno pitanje. Postoji jedno načelo u saobraćaju, a to je načelo poverenja u saobraćaj. To je ono načelo koje nalaže da svaki učesnik u saobraćaju ima pravo da od ostalih učesnika u saobraćaju očekuje da će se ponašati propisno. Postoji propis da svaki traktor noću mora imati rotaciono svetlo. To svetlo mora imati određene karakteristike, i ispunjavati određeni standard - ECER65 i mora biti vidljivo sa svih strana. Ako ga pravilno postavite da se vidi sa svih strana učesnici u saobraćaju mogu da ga vide noću na daljini od 300 m. To je više nego dovoljno da vidite da se ispred vas nalazi prepreka. Takođe, traktori i spora vozila imaju obavezu nošenja takozvane oznake za spora vozila. To je jedan trugao koji je okrenut, ne kao običan trougao, neko normalno da stoji. To je oznaka na osnovu koje mi treba i danju i noću da prepoznamo da se radi o sporom vozilu - naglasio je Okanović u raygovoru s voditeljima Oljom Layarevi' i Vladimirom Karaleji'em.

Iako je mnogima čudno otkud pčele noću, zapravo u tome nema ničega čudnog jer je upravo noć idealno vreme za prevoženje pčela sa jedne lokacije na drugu.

- Pčelari znaju - pčele se isključivo noću prevoze, odnosno sele sa lokacije na lokaciju. tada pčele ne lete, one su tada u plodištu, odnosno medištu. Imamo problem sa starosnom strukturom pčela, priključnim mašinama. Sada je sezona medobranja, posebno bagrema, i situacija je bolja nego svih prethodnih godina i pčelari se maksimalno trude da nadoknade izgubljenu dobit - naglasio je prof. dr Mića Mladenović, profesor pčelarstva na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu.

08:38 ODKUD PČELE NOĆU? Stravična nesreća izazvala brdo pitanja OKANOVIĆ UPOZORAVA: Ovo je detaljno objašnjenje traktoristima

