SASLUŠAN LJUBAVNIK BILJANE KOJA JE ZABETONIRALA TELO MUŽA Otac tvrdi da Aleksandar nema veze sa ubistvom Ivana

Aleksandar Lazarević (28) iz leskovačkog sela Slavujevce, koji je prema sopstvenom priznanju bio u vezi sa Biljanom Stojanović (38) iz Velikog Trnjana koja je u nedelju pronađena mrtva, nakon čega je otkriveno i telo njenog supruga Ivana nestalog pre tri godine, negirao je da ima bilo kakve veze sa ovom tragedijom.

Ovo je saopštio njegov otac Momčilo koji je objasnio da se njegov sin trenutno nalazi na saslušanju u policiji, ali samo da bi izneo saznanja o ovim događajima. Momčilo je priznao da mu je bilo poznato da je njegov sin u nekoj vrsti veze sa ženom koja se otrovala, ali da nije imao pojma šta se desilo sa njenim mužem.

- Znao sam da se moj sin viđa povremeno sa Biljanom, ali ne bih to nazvao pravom vezom, ipak je bila od njega starija deset godina. I on je mislio da joj je suprug u Rusiji te joj je pomagao na različite načine s obzirom na to da je imala troje dece. Znam da joj je i finansijski podržavao, ali iz čisto humanih pobuda - objašnjava Aleksandrov otac.

Kaže da je nakon saznanja za tragediju u Velikom Trnjanu otvoreno pitao sina da li on ima neke veze sa zločinom.

- Kategoričan je bio da apsolutno nije ni na koji način u to bio uključen te da nije ni znao šta se dešavalo sa to dvoje ljudi. Teško su mu pali navodi u medijima koji su bacali sumnju na njega. To je zaista strašan zločin i ja sam potpuno uveren da Aleksandar ne bi mogao da bude deo tako nečega. U svakom slučaju kao porodica mnogo smo se uznemirili zbog ovog događaja, moj sin je divno dete, fakultetski je obrazovan, strašno mi je žao što je bez svoje krivice sada na neki način umešan u tu stvar. On je sada na saslušanju u policiji, ali sam ubeđen da neće biti nikakvog postupanja prema njemu. Mi smo ugledna porodica, ja sam profesor mašinstva, nikada nismo imali bilo kakve probleme sa zakonom i teško mi padaju insinuacije da je moj sin imao bilo kakvog udela u tom događaju - zaključio je Lazarević.

Biljana, za koju je ustanovljeno da se otrovala, sahranjena je u utorak, a istog dana njen dever, policijski službenik Nenad Stojanović, pronašao je u štali zabetonirano telo njenog supruga i svog rođenog brata Ivana Stojanovića (40) za kojeg su svi verovali da je tri godine na radu u Rusiji.

Uzrok smrti Biljaninog muža biće poznat nakon obdukcije, a policija intenzivno radi na utvrđivanju ko je i na koji način lišio života nesrećnog čoveka. Veruje se da je ona umešana u zločin s obzirom na to da je svima govorila da se svakodnevno čuje sa mužem, ali se ispituje da li je imala saučesnike.

Ivanov otac Jovan kaže da mu je sin proveo dve godine na radu u Rusiji te da mu nije bilo sumnjivo što je navodno opet otišao u ovu zemlju.

- Bilo je to pre tri godine, ne mogu da se setim datuma, ali znam da je bilo leto kada nam je kazao da će ići na rad u Rusiju. Od tada kao da je u zemlju propao. Nijednom nam se nije javio. Stalno smo pitali snahu Biljanu da li se javlja i uvek dobijali isti odgovor: "Dobro je, javio se!". Primetio sam da izbegava razgovor o mom sinu. Bilo mi je čudno pa sam pitao unuke da li se oni čuju sa tatom. Oni bi mi govorili: "Javlja se mami, nas ne zove!". Sad mi je jasno da nije mogao da im se javi jer je bio nabijen u bure i sahranjen u beton - ogorčeno govori otac žrtve.

Ivana našao brat slučajno

Ističe da su bili veoma potrešeni vešću da im se snaha otrovala.

- Otišli smo na sahranu, bilo je stvarno potresno, njene sestre su nas napadale zbog Ivana, govorile su da je on kriv, pitale nas gde je, što ga nema na groblju. Kazao sam im da se ne zna da li je i on živ, otišao je u Rusiju, tamo je mafija, ali nisam ni slutio da je mrtav u štali. Sasvim slučajno je nađen. Naš sin Nenad, koji je policijski službenik, ušao je u tu prostoriju gde su krave čuvali i gde je ona nađena otrovana u jaslama. Bilo mu je sumnjivo to parče betona kog ranije nije bio tu i koje je bilo zamaskirano kukuruzovinom. Kad je razbio beton, prvo je našao lobanju našeg sina, a onda u buretu i ostatak tela. Proverio je i ustanovio da on nije izašao iz zemlje, a i moja unuka je pronašla njegov pasoš i torbicu - rekao je očajni otac.

Ivanova majka Ruža jedva je stajala na nogama jer su i ona i suprug dobili injekcije za smirenje nakon saznanja za stravičan gubitak.

- Tri godine moj sin sedi u zabetoniranom buretu, naša snaha nas laže da razgovara sa njim, a ona ga spakovala. Kako ja da živim, već sam sahranila četvorogodišnjeg sina koji je takođe tragično stradao. Juče smo joj išli na sahranu, nju žalimo a moj sin mrtav od njene ruke - jecala je žena.

Ivanov brat Nenad kratko se obratio novinarima i potvrdio da je on pronašao brata.

- Ja sam lično razbio beton i pronašao telo moga brata. Strašno je bilo videti šta je sa njim urađeno - kazao je policajac.

Bilo nam je čudno, ali smo joj verovali

Meštani Velikog Trnjana užasnuti su saznanjem kakva se tragedija dogodila u njihovom komšiluku.

- Nikakvih problema nisu imali, mladi su se uzeli, mnogo su se voleli, pa izrodili su troje dece. Kada nam je kazala da je otišao u Rusiju, te da ne može da se vrati u neku ruku nam je bilo čudno ali smo joj verovali. Govorila je da ne može da dođe zbog korone, da ih ne puštaju da dođu dok se ne vakcinišu, pominjala je i neke požare. Kad sam čula da su nađeni mrtvi oduzela sam se, dva leka sam popila da bih se smirila. Kako sam čula od njenih rođaka, rekla je deci da ide u manastir Tumane jer se Ivan vratio te da će nakon toga svi otići u Beograd da kupe stan i kola jer je najstarija ćerkica planirala da tamo upiše fakultet. Nemam reči, ovo je kao horor film, još ne verujem da se ovako nešto desilo - kazala je Jasmina Stefanović.

Leskovačka policija potvrdila je da je pronađeno telo upućeno na obdukciju radi utvrđivanja uzroka smrti.

