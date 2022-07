DUŠAN I ZORA IZMASAKRIRANI DO NEPREPOZNATLJIVOSTI! Novi jezivi detalji nezapamćenog masakra u Zmajevu

ZMAJEVO - Marko P. (29) iz Zmajeva, osumnjičen je za dvostruko teško ubistvo svog dede Dragana Manojlovića (74) i i njegove sestre od ujaka Zore Dakić (83), koja je iz Hrvatske došla pre par godina i od tada živi sa njim.

Tela nesrećnog brata i sestre, pronađeni su u četvrtak veče u porodičnoj kući Dragana, u ulici Radoja Domanovića u Zmajevu.

- Nesrečnici su ubijeni najverovatnije još u ponedeljak ili utorak. Draganov nestanak bio je čudan porodici jer se nije u četvrtak pojavio na sahrani svoje sestre. Tada su ga zvali, ali se nije javljao. Oni su pozvali njegovu ćerku R. P., kako bi videli da li ona zna nešto o ocu, iako su svi znali da nisu u dobrim odnosima - kaže izvor Kurira.

Kako dalje objašnjava, ona je onda pozvala oca, ali joj se nije javljao, pa je obavestila policiju i zajedno su otišli do njegove kuće.

- Staklo od ulaznih vrata bilo je razbijeno i to nam je odma bilo sumnjivo. Kada smo ušli unutra ostali smo zatečeni. I Dragan i Zora su bili mrtvi. Krvi je bilo po celoj kući, a Dragan je toliko izmasakriran do neproznatljivosti. To u svojoj karijeri nisam video. Ubica ih je bukvalno iskasapio sekirom - priča naš izvor.

- Pre godinu i po deda Draganu je nestalo iz kuće 20.000 evra. Odmah je posumnjao na unuka Marka. Ušao je u raspravu sa njim i čak podneo i krivičnu prijavu protiv njega. Policija je tada našla i Markove otiske, a krivični postupak je u toku. Međutim njemu to nije bilo dovoljno, pa se vratio po još. Kuća je cela ispreturana, a šta je i koliko uzeto za sada se ne zna. On je nakon neviđenog masakra koji je počinio, ukrao dedin automobil i pobegao. Njegov mobilni telefon je isključen a on je još u bekstvu.- kaže naš izvor blizak istrazi.

Draganova ćerka, R. P., inače ima tri sina i ćerku i žive na drugom kraju Zmajeva i kako se priča po selu ni ona nije bila u dobrim odnosima sa ocem.

- Ovakav horor se još nije dogodio u našem selu. Niko od nas ne može da veruje. Znamo da su R.P., deca bila dobra, jedino se taj izdvajao..Ali da tako nešto uradi dedi i baba-ujni to je strašno. Kažu da ih je izmasarkirao do neproznatljivosti. Ma treba ga osuditi doživotno - kaže jedna nestanka Zmajeva.

Meštani Zmajeva, za ubijenog Dragana imaju samo lepe reči.

- Bio je izuzetan čovek, dobar, imućan i svima je pomagao. Bavio se poljoprivredom. Poslednjih nekoliko meseci sestra iz Hrvatske došla je da živi s njim. A supruga mu je preminula pre par godina - kaže komšija.

