KOBNOG JUTRA SIN ME JE GRLIO I LJUBIO KAO NIKADA PRE! Dečak (12) stradao u Dunavu u Novom Sadu, njegov SAMOHRANI OTAC sve gledao

Dečak J. M. (12) iz Gospođinaca, koji je u subotu nastradao tokom kupanja u Dunavu na Ribarskom ostrvu u Novom Sadu, najverovatnije je udario glavom o kamen u vodi posle skoka.

Da tragedija bude veća, sve se dogodilo pred očima dečakovog samphranog oca, koji je izvukao sina iz reke i pokušao da mu pomogne, ali dečaku, nažalost, nije bilo spasa. Prema rečima naše izvora, otac je u subotu oko podne sa svojim sinovima otišao na Dunav u Novom Sadu, na splav kod svog kolege.

Nastradali J. M. uvek bio nasmejan foto: Printscreen/Instagram

- Dok su dvojica tata nešto majstorisali, sin vlasnika splava i dečaci iz Gospođinaca su se kupali u reci - započinje da priča, ne prestajući da plače, jedna od rođaka ove porodice.

Deca vrištala

Kako dalje kaže, u jednom momentu deca su počela strašno da vrište.

- Otac J. M. je odmah skočio u vodu i izvukao prvo mlađeg sina. Odmah se okrenuo da izvuče i starijeg J. M. Video je da dete ima modricu na glavi. Izvukao je i njega na obalu, ali bio je bez svesti. Njegov kolega, sa kojim je radio, pokušao je da osvesti dete, davao mu veštačko disanje i masirao srce, ali nije uspevao. Pozvali su Hitnu pomoć koja je ubrzo stigla. Oni su takođe pokušali reanimaciju i odvezli su dečaka u bolnicu - priča naša sagovornica.

Nažalost, mališanu nije bilo spasa, preminuo je odmah po prijemu u bolnicu i pored svih mogućih napora lekara da mu spasu život.

- Tačan uzrok smrti će se znati posle obdukcije, a kako se pretpostavlja, nesrećni dečak je skokom u vodu udario glavom da li u kamen ili čamac, za sada nije poznato. Uadarc je bio koban, on je praktično umro ocu na rukama kada ga je izvuko iz reke - objašnjava sagovornik Kurira.

Odložen turnir Po ugledu na oca voleo fudbal Nastradali J. M. završio je peti razred, a nedavno je počeo da trenira fudbal po ugledu na svog oca. - Otac je kao mlađi aktivno igrao fudbal i sad igra zvaničnu ligu za veterane, a J. je tek skoro počeo da trenira. U subotu veče je trebalo da počne turnir u fudbalu. Organizatori su objavili na Fejsbuk grupi da je sve spremno za početak, da bi samo nekoliko sati kasnije objavili status: "Zbog tragedije koja je danas zadesila naše selo početak turnira se odlaže do daljnjeg" - priča naša sagovornica.

U domu dečaka juče su odzvanjali plač i lelek. Dečakov deda Rade plače i samo ponavlja: "A joj, šta sam dočekao". Stric koji je neoženjen i nema svoju decu, posebno je bio vezan za J. M. I on ne prestaje da plače i prepričava doživljaje koje su njih dvojica imali sve do prekjuče. Kuća je stalno puna ljudi, dolaze prijatelji i komšije da izjave saučešće. Svi su u šoku i ne mogu da veruju da je to istina.

- Otac je pognute glave, plače i ponavlja: "Zašto, zašto?", i priča kako ga je sin tog jutra ljubio i grlio kao nikad do sada. Dejan je inače samohrani otac, jer su posle razvoda dečaci ostali da žive sa njim - kaže naša sagovornica.

Svi plaču

Otac je, po rečima komšija, prijatelja i rođaka, uživao sa svojom decom i maksimalno im se posvetio. Živeo je sa svojim sinovima sam u kući, dok su deda i stric živeli u drugoj kući u istoj ulici.

Meštani Gospođinaca zatečeni su ovom nezapamćenom tragedijom.

Umrlica za mališana foto: Kurir.rs/S.S.

- Svi su u suzama, u prodavnici, na ulici, samo vidiš uplakana lica. Niko ne može da prihvati da više nema malog J. i njegovog osmeha. To dete se stalno smejalo - kaže jedan meštanin Gospođinaca.

Sahrana tragično preminulog dečaka zakazana je za danas u 17 sati.

Teše jedini druge To je božja volja, moramo biti jaki Nakon tragedije, brat poginulog mališana koji je prisustvovao nemilim scenama na Dunavu, prespavao je kod tatinog kolege, a u nedelju ujutru su ga doveli kući. - Duša mala plače i teši sve oko sebe. Kaže nam da je to božja volja, da niko nije kriv i da mi sad moramo biti jaki da sve to izdržimo. Tuga neopisiva - kaže sagovornica Kurira.

(Kurir.rs - Slađana Stojanović)