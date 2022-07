OD JAČINE UDARCA PUKAO MU ZGLOB NA RUCI: Povređen mladić uhapšen zbog ubistva u Stepojevcu, stavljen mu i gips

Zoran J. (63), vlasnik pečenjare, preminuo je prekjuče u Stepojevcu kod Lazarevca kada ga je, kako se sumnja, nakon svađe na pešačkom prelazu u glavu udario osumnjičeni M. N. (22), koji je potom pobegao, ali je brzo pronađen i uhapšen.

Drama se, kako saznajemo od izvora iz istrage i očevidaca, dogodila kada je Zoran J. pokušao da pređe ulicu preko zebre, ali se tom prilikom, navodno, posvađao sa osumnjičenim mladićem.

Tragovi krvi ispred lokala foto: Ana Paunković

Semafor ne radi vikendom

- Sve se odigralo na pešačkom i na semaforu koji vikendom ne radi. Zoran je pokušao da pređe ulicu kako bi ušao u svoju pečenjaru, koja se nalazi prekoputa semafora, a u tom trenutku kolima je naišao M. N., kome je on podigao ruku da bi mu dao znak da prelazi ulicu. Navodno je rekao vozaču: "Gde ćeš!", a onda su se posvađali. Čuli smo da je mladi vozač pobesneo kada mu je Zoran pokazao srednji prst i opsovao ga - ispričali su očevici i dodali:

- Osumnjičeni je, navodno, potom rukom udario Zorana, a on je pao i udario glavom o ivicu šahta.

Rođaka ubijenog ispričala je juče za Kurir da je on od siline udarca ostao na mestu mrtav.

Era Ojdanić Poznavao sam pokojnog Pevač Era Ojdanić naveo je da je poznavao preminulog muškarca i da je utučen zbog njegove smrti. - Na putu kući u selo prošao sam pored mesta na kojem je stradao i video sam gužvu, ali sam tek kasnije čuo šta se desilo. Mnogo mi ga je žao, jer ga znam kao dobrog domaćina iz ugledne kuće. Sarađivali smo i poslovno jer se on bavio uslužnim pečenjem mesa - rekao je Ojdanić za portal Republika i dodao: - Mnogo sam žalostan što smo okruženi s toliko nervoznih ljudi. Treba prećutati i skloniti se od svakog ko postupi ishitreno i nervozno, jer takvi sukobi ne donose nikome ništa dobro. foto: Printscreen/Premijera

- Prelazio je ulicu i pošto vikendom ne radi semafor, mahnuo je rukom dečku da uspori. Ovaj iz auta opsovao mu je nešto i Zoran mu je uzvratio. Nakon nekoliko metara zaustavio se i izašao iz auta. Udario ga je dva puta, on je pao i nije mu bilo pomoći. Samo je poplaveo - kaže rođaka.

Nakon što je udario nesrećnog čoveka, osumnjičeni M. N. je seo u auto i pobegao. Uhapšen je, kako su to potvrdili i njegovi roditelji, u svojoj kući, a oni kažu da je po ulasku u kuću rekao: "Majko, napravio sam problem, udario sam čoveka pesnicom", kao i da je bio iscepan i izgreban.

Uplašio se

- Naš sin nije bežao od policije, već od drugih meštana, koji su potrčali za njim nakon drame. Sin nam je ispričao da je udario tog čoveka, da je on pao i da je video ljude iz kafane, zbog kojih se uplašio. On je zbog njih i pobegao - ispričali su juče majka i otac uhapšenog i dodali "da im je sin rekao da bi on prvi pomogao čoveku da ga je kojim slučajem udario kolima".

Takođe, majka osumnjičenog je rekla da je njen sin imao polomljen zglob i da se žalio na bolove u ruci.

- Taj čovek je prelazio put, naišao je kamion koji mu je svirao i kada je moj sin svirnuo, on mu je pokazao srednji prst, počeo da ga psuje. Sin je izašao iz auta i pitao ga "u čemu je problem", a taj čovek ga je zgrabio za gušu i počeo da ga davi. Onda su izleteli ljudi iz kafane da brane svog prijatelja. U guranju, potegao je pesnicu i udario ga. Bežao je od njih, nije znao šta se desilo čoveku - ispričala je majka, dok je otac dodao da je posle incidenta njegovog sina jurio BMW.

- Jurio ga je neko u BMW, mogli su da izginu na magistrali. Sin je stao da ga pita što ga juri. Ovaj je počeo da mu čupa ključ, a naš sin je posle seo u auto i otišao - kaže otac. Roditelji dodaju i da nisu znali da je čovek preminuo kada im je sin došao kući.

Majka M. N. ispričala je da je njenom sinu trebala da ukaže pomoć nakon što je priveden.

- Uhapsili su ga, a potom su morali da mu stave gips na ruku. Nakon što je odveden od kuće došao je pauk i pokupio nam automobil iz dvorišta, gde je stajao parkiran - rekla je majka.

Nemaju lepe reči Komšije ga ocrnile Komšije uhapšenog mladića kažu za Kurir da je on "bahat, bezobrazan i veoma nasilan", kao i da, prema njihovim saznanjima, navodno, ima 25 krivičnih prijava. - Jednu komšinicu je dva puta u poslednje dve godine pokušao da ubije. Prvi put ju je, dok je prolazila ulicom, oborio na pod i uzeo nož kako bi joj prerezao grkljan. Jedva je izvukla živu glavu - kaže jedan komšija i dodaje da se svi sklanjaju od njega "jer se nikad ne zna šta može da mu padne na pamet": - Priča se po kraju da maltretira s još nekim prijateljima decu. Policija je često kucala na njihova vrata.

Kurir.rs/J. Mladenović - B. Travica