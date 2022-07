MARKO JE IZ POZNATE NIŠKE PORODICE, KOJA JE BILA IMUĆNA Nišlija o detaljima brutalnog napada: MNOGO JE ISKRVARIO

Nišlija Marko Đ. (40) nalazi se u kritičnom stanju nakon što su ga sinoć nepoznati napadači više puta izboli po levoj ruci, butini, nogama i grudima. Prvobitno se mislilo da ga je izujedao njegov pas, ali je kasnije utvrđeno da je povređen ubadanjem.

Kako veruje njegov otac Miodrag Đ., Marka su napali uterivači dugova.

Do napada je došlo u Ulici Obilićev venac u Nišu, gde Marko svakodnedno šeta psa.

Nišlije koje žive u blizini užasnute su ovim događajem.

"Mnogo je iskrvario, još se vide tragovi na mestu gde je pao. Znamo ga, stalno ovde prolazi i šeta tog psa, upao nam je u oči jer staford ima samo tri noge. Koliko smo čuli, korišćen je za borbe, tako je i izgubio nogu a taj momak ga je spasao", rekao je jedan od ljudi koji živi u Obilićevom vencu i dodao:

"On je iz poznate porodice, nekada su držali lanac mesara u Nišu, bili su jako dobro situirani ali su posle nekoliko godina sve zatvorili. Porodična kuća im je nekoliko ulica dalje, zato je on stalno šetao psa ovuda. Čuli smo da ga je pas napadao, te da ga je policija jedva odvojila od njega a sada saznajemo da je izboden nožem. To niko od komšija nije video, ali u ovoj ulici ima dosta nadzornih kamera na brojnim radnjama. Nadamo se da će to pomoći policiji da otkrije počinioce".

(Kurir.rs/Nova)