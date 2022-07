PORODICA MALOG STEFANA (10), POKOŠENOG NA PEŠAČKOM, GODINU DANA ŽIVI U BOLU: Mi smo sada razorena familija kojoj je sve mučno!

Na današnji dan dogodila se saobraćajna nesreća u Ulici Marijane Gregoran na Karaburmi, posle koje je borbu za život izgubio dečak Stefan Balić (10).

Ovaj dan posebno je težak za Stefanovu porodicu, a njegov deda Slobodan kaže da je prvo što je u ovo vreme prošle godine pomislio i čega je postao svestan to da nikada više neće da vidi svog unuka.

- Prvo što pomislim je da njega više nema, da ga nećemo više nikad videti. Ostaje neizmerna tuga za njim. Nisam uspeo da se pomirim sa tim za ovih godinu dana i ne verujem da ću uopšte da se pomirim sa tim do kraja života. Imam godina koliko imam, ali nikada ne mogu da se pomirim sa tim. Bilo bi teško i da se tako nešto desilo odrasloj osobi, ali je ipak malo lakše nego kada je u pitanju dete pred kojim je život. Za mene nema gore stvari od toga - kaže Slobodan.

Kako objašnjava, stalno misli o tome što se desilo, a kada mu je baš teško ode kod Stefanovog brata Luke ili kod drugog unuka Andreja, kako bi se uz njih malo opustio i da bi mu bilo lakše.

- Niti me šta više privlači, niti me išta interesuje. U totalnom sam rasulu. Uhvatim sebe da stojim na pešačkom prelazu i kada nema nikog. Moram da kažem sebi "hajde, Bobane, pređi tu ulicu". Kada sa Lukom prelazim ulicu, toliko mu stegnem ruku da mi viče da ga pustim. Plašim se, u stalnom sam strahu da mu se nešto ne dogodi - dodaje.

foto: Printscreen/Facebook

Luka se, kako kaže, posle nesreće dobro oporavio i ne primeti se da je slomio nogu.

- On je mali, pre će da da prevažiđe tu traumu nego mi stariji. Mihailo i Nataša neće nikad, mlađi sin i ja takođe. Mi smo sada razorena porodica kojoj je sve mučno - kaže Slobodan.

Njegova porodica i on očekuju da Lazar Galić, kom se sudi za nesreću u kojoj je poginuo Stefan, bude proglašen krivim.

- Pomirio sam se sa tim da znam koliku kaznu on može da dobije, sada se nadamo da će tu kaznu da dobije. Da može da dobije više, očekivao bih da dobije više, zbog primera drugima. Da mogu nešto da uradim, ne samo sa njim, već sa svim vozačima koji su krivci za saobraćajne nesreće, osudio bih ih na doživotnu robiju. Sve ostalo nije ništa. Koliko znam, kazna za njegovo delo je do 12 godina, čujem da tužilaštvo traži 10. Smatram da su te kazne male za ono što je uradio. To je malo za svakog ko je nastradao na pešačkom prelazu. Moglo je da se desi da sva trojica poginu, mogla je da nastrada trudnica - kaže Stefanov deda i dodaje da danas, kada prelazite ulicu, treba da otvori četvere očiju, bez obzira na to što ste an pešačkom prelazu.

Završne reči na suđenju Lazaru Galiću biće iznesene 15. septembra, nakon čega se očekuje presuda.

Kurir.rs/Telegraf