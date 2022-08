ŠKALJARCI U KLAN UVELI ŽENE, SESTRE, MAJKE...Lepotice mafijašima prenose poruke, izviđaju i upravljaju novcem

Među pripadnicima škaljarskog klana, prema podacima crnogorske policije, nalazi se na desetine žena - majki, sestara, supruga, devojaka, pa i kuma članova ove kriminalne grupe, najnovija su saznanja.

Ove navode prenele su crnogorske Vijesti, čiji sagovornik iz bezbednosnog sektora otkriva da su ove informacije zabeležene i u Proceni opasnosti od teškog i organizovanog kriminala (SOCTA 2021), koja je usvojena u martu.

- Nakon ubistva Igora Dedovića, primat apsolutnog vođe preuzeo je Jovan Vukotić i on je isključivi donosilac odluka - piše u SOCTA, tvrdi sagovornik Vijesti.

Portal navodi i da počeci škaljarskog klana datiraju iz 2008. godine, a da su do 2014. godine bili jedinstveni kotorski klan. Međutim, nakon nestanka velikog tovara kokaina iz stana u Valensiji, grupa se cepa na kavački klan, kojim upravljaju Radoje Zvicer i Slobodan Kašćelan, i škaljarski klan, na čijem čelu su se nalazila braća Vukotić i Dedović.

Rodbinske veze

- Grupu karakterišu porodične i prijateljske veze, zajedničko geografsko poreklo i zajedničko kriminalno iskustvo - navodno se navodi u dokumentima, uz podatak da grupa broji više od 200 članova.

- Na tom spisku nalaze se i desetine žena - supruga, ćerki, majki, sestara, devojaka, kuma, prijateljica i rođaka muških članova klana. Kao članovi klana, pored njih, označeni su i članovi porodica onih koji su ubijeni u ratu škaljarskog i kavačkog klana - prenosi portal.

Biznis Švercuju kokain, ratuju sa Šarićem i "kavčanima", ali imaju i saborce Glavni biznis ove organizovane kriminalne grupe je šverc kokaina, a svako u klanu ima svoju tačnu ulogu. Prema ocenama operativaca, oni kokain švercuju na teritoriji Belgije, Švedske, Holandije, Španije i Italije. - Operativci su evidentirali da "škaljarci" blisko sarađuju s pet organizovanih kriminalnih grupa iz Crne Gore i regiona, odnosno s klanovima čije su vođe Luka Bojović, Filip Korać, Saša Boreta, Jovo Đurović i Milan Vujović - pišu Vijesti. - U sukobu su sa članovima organizovanih kriminalnih grupa: kavačkim klanom, grupom Darka Šarića, bezbednosno interesantnom osobom Ivanom Delićem i porodicama Šaranović i Radonjić - preneo je portal. Kako se navodi u spisima, zatvori su glavni regrutni centri klanova, a glavna meta su im deca i mladi sa severa Crne Gore koji potiču iz siromašnih porodica. - Podgorica, kao grad u kom živi najveći deo stanovnika Crne Gore, takođe je njihov veliki regrutni centar. U glavnom gradu na njihovoj meti takođe su oni koji potiču iz siromašnih porodica, ali i ljudi koji mogu biti povezani s pravosudnim organima - naveo je izvor Vijesti i dodao da ovaj klan regrutuje i na teritoriji Srbije.

Podsetimo, istražitelji su ranije utvrdili da su upravo Igor Dedović i Stevan Stamatović ubijeni u Atini nakon što je suparnički klan pratio njihove žene.

- Ubijeni su pred ženama i decom u poznatom restoranu, a porodice su im u Atinu došle povodom novogodišnjih i božićnih praznika - rekao je izvor i nastavio:

- Zanimljivo je i da su u Srbiji do Vukotića pokušali da dođu prateći devojku koja je tada bila bliska s njim, pa je čak jedna grupa tako i uhapšena - objasnio je izvor.

Nekadašnji pripadnik DB Boža Spasić objašnjava da je veliki broj žena evidentiran u svim klanovima, a da neke od njih čak igraju veoma značajne uloge.

- Uglavnom su to supruge pripadnika klanova koje najčešće brinu o finansijama i novcu. Druga uloga koje one imaju u klanovima je prenošenje poruka. One prenose informacije, jer znaju šifre i pokrete tela, šta tačno znače i kome treba da se prenesu, obično komuniciraju sa ostalim pripadnicima klana - navodi Spasić i ističe da žene retko učestvuju u zločinima, ali često kod sebe drže oružje, jer su manje upadljive:

Problem Starlete i pevačice bliske sa članovima Interesantno je da su brojne poznate lepotice neretko dovođene u vezu s članovima klanova, pa su zbog toga privođene na saslušanja, ali im je zabranjivan i ulazak u zemlju. Jedna crnogorska starleta ispitivana je u istrazi ubistva kriminalca, a već godinama joj je zabranjen ulaz u Srbiju. Ista sudbina pre nekoliko godina snašla je i njenu koleginicu Tamaru Đurić, koja je zbog navodne veze s jednim visokopozicioniranim "škaljarcem" bila nepoželjna u Crnoj Gori. Pevačica Jadranka Barjaktarović, koja je pevala vođama "kavčana", takođe nije u mogućnosti da uđe na teritoriju Srbije. - Ove devojke su se na spiskovima našle jer je procenjeno da bi njihov boravak mogao da ugrozi bezbednost zemlje - navodi sagovornik. - Drugi tip žena su sestre, svastike, rođake, koje takođe prenose poruke, ali neretko i iznajmljuju štek stanove, izviđaju, prate pripadnike drugog klana.

Kao Italijani

Prema stavu našeg sagovornika, žene su u kriminalne aktivnosti umešane po ugledu na italijansku mafiju.

- Dugo se verovalo da ih niko neće dirati kada dođe do okršaja, ali smo imali niz primera da su ranjene u napadima na muževe ili partnere. Nismo do sada imali situaciju da je žena preuzela posao posle smrti muža, ali ne isključuje se mogućnost da se to desi - kaže Spasić i dodaje da se o bezbednosti žena i rođaka vodi računa i da njih kriminalci često izmeštaju na bezbedne lokacije.

Kriminolog Dobrivoje Radovanović za Kurir objašnjava da uključivanje žena u poslove klanova kreće često u mladim danima.

- Nije neobična situacija da one preko svojih momaka uđu u taj milje. To se ne dešava lako, one prolaze niz testova, odaju im određene informacije i polako stiču poverenje u njih i daju im ozbiljnije zadatke - kaže Radovanović.

- S druge strane, nekim ženama odgovara takav život, jer one pored kriminalaca imaju različite benefite, uživaju u bogatstvu, ne žele da se odreknu luksuza. Pojedinim ženama je takođe uzbudljiva i sama pomisao da budu u okruženju kriminalaca.

Najpoznatija žena Tamara Zvicer spasla mužu život Iako u škaljarski klan broji toliko žena, nijedna od njih nije u javnosti poznata kao Tamara Zvicer, supruga vođe kavačkog klana Radoja Zvicera. Tamara se u žiži javnosti našla nakon pokušaja ubistva Radoja Zvicera u Kijevu u maju 2020. godine. Naime, četvorica pripadnika škaljarskog klana tada su otvorila vatru na Zvicera, ali je napadačima pucnjima uzvratila Tamara, koja je trčala s druge strane ulice. Ona je uspela da otera napadače i spase suprugu život. Kasnije se ispostavilo da je Zvicerova u to vreme bila trudna.

Kurir.rs/Ekipa Kurira

foto: Kurir

