OVERILA ROĐENOG BRATA SA 2 METKA U ČELO Najsurovija žena ubica iz Srbije: Krala po Jugi, nudila masaže i BRUTALNO UBIJALA BOGATAŠE

Braca Zdravković, kriminolog i detektiv u jutarnjem programu Kurir televizije objasnio je razliku između prevaranata i bande.

On je istakao da se četrdeset puta više muškaci bave kriminalom nego žene, a da se žene isključivo koriste ženskim atributima da bi se služile prevarama i dočepale neke koristi.

- To su žene uglavnom atraktivnog izgleda, koje koriste to da bi ojadile nekog penzionera ili neku žrtvu na koju su se nameračile. Nije normalno da jedna lepa i atraktivna žena priđe starijem muškarcu i da mu kaže da ima lepe oči i tome slično. One upoznaju gospodina, prodaju mu priču da rade i masažu, on ih primi u stan, odrade ga kao papka tako što mu stave i neko sredstvo za smirenje i ko zna šta. Mnogo toga oni nisu rekli od sramote - kaže Braca Zdravković, detektiv i kriminolog.

foto: Kurir televizija

Moramo razlikovati bandu od prevaranata, banda ide sa pištoljima, kaže detektiv.

Mladen Radulović, urednik portala Kurir istakao je da su za žene mnogo blaže kazne nego za muškarce.

- Kao i u svakom poslu žene su lojalnije čak i u kriminalu. Muškarci uvek vide konkurenciju. Sećam se slučaja Dušanke Petrović, jedini pravi primer ženskog bandita, koja je organizovala žensku bandu i ubijala muškarce za pare po celom regionu. Na kraju je ubila i svog rođenog brata sa dva metka u glavu, da bi ga klasično overila - priča Zdravković.

Dušanka je bila visokobrazovana žena, magistar prava, prema rečima detektiva i kriminologa.

foto: Kurir televizija

- Bila je najbolji student Pravnog fakulteta sedamdesetih godina i kao takva dobila je odmah posao u sudu u Beogradu. Ona je radila tako što je na kvarno uzimala otiske ključeva svojih kolega u plastelinu, a onda je radila ključeve od stanova, ulazila kada je slobodna i pelješila kompletno njihove stanove. Pala je i robijala osam godina, a u zatvoru je napravila bandu za obrađivanje bogatih muškaraca i čim je izašla upecala je generala vojske, pilota, koji je imao nekretnine - priča detektiv i dodaje:

- Sve je iskoristila šta je znala o njemu, da bi ga ubila sa dva metka u potiljak. Policiji je rekla kako su opljačkani, a policija je videla da nešto ne štima. Policija je hapsi, sprovedena na 15 godina kazne. Bila je jako namazana, zbližila se sa čuvarima, sa raznim kriminalcima, pobegla je iz zatvora, zbrisala za Sarajevo, napravila dobru žensku bandu, koja je išla i masirala, a koga su one masirale, taj nije ostajao živ. Osam bogataša su likvidirale. Na kraju njena majka pred smrt želela je da stan prepiše bratu. Ona svom bratu podmeće najlepšu devojku, on se primio, odlazi za Sarajevo. Čim je stigao tamo dobio je od sestre dva metka u čelo i spalila ga je u kadi. Upadala u zhlatare, ubijala radnice i krala. To je bandit, a ovo su prevaranti - kaže detektiv.

