OSTALI BEZ MAJKE, A SADA I BEZ OCA! Za Mirkov život lekari se borili 10 dana posle autobuske nesreće, SIN I ĆERKA U ŠOKU

Mirko Višnjički (69) iz Sremske Kamenice druga je žrtva strahovite saobraćajke kod Leskovca kada je došlo do prevrtanja autobusa 21. avgusta u kom je na licu mesta preminula Nina Nićiforović (33) turistički vodič iz Novog Sada. Višnjički je preminuo posle dva dana u Kliničkom centru u Nišu gde mu je inicijalno dijagnostifikovan prelom ruke ali je detaljnim pregledom utvrđeno da je imao unutrašnje povrede glave i grudnog koša zbog čega je pao u komu i podlegao teškim povredama.

Neutešna porodica ne sumnja da su lekari dali sve od sebe da ga spasu i svesni su da su povrede bile takve da njihovom Mirku nije bilo spasa.

- Nakon saobraćajke znali smo da je imao operaciju i to nam je rekao njegov sin nakon povratka iz Niša gde je otišao da ga obiđe. Odmah nam je bilo sumnjivo kako je moguće da je u tako teškom stanju kada mu je navodno samo ruka povređena. Posle smo saznali da ima povrede i glave i grudnog koša koje se, ukoliko nisu vidljive, obično manifestuju tek nakon dan ili dva što je kod Mirka i bio slučaj - priča Mirkov prijatelj i komšija.

Kaže da je porodica osetila da ih lekari pripremaju za najgori scenario zato što su im pri svakom pozivu govorili da mu je stanje nepromenjeno.

- Svi smo se nadali najboljem ali kada smo čuli da je u komi znali smo da to neće na dobro izaći. To se upravo i desilo. Sin i ćerka su u šoku. Davno su izgubili majku a sada im je umro i otac. Samo sležu ramenima i kažu: "Eto, sudbina". A to i jeste u neku ruku istina jer su lekari kako čujemo od porodice zaista dali sve od sebe da ga spasu - priča naš sagovornik.Priseća se i da je Mirko bio izuzetno vitalan za svoje godine te da je, kako kažu, komotno mogao u punoj snazi da poživi barem još koju godinu i da uživa sa decom i unucima a ne da tako nesrećno završi.

- Bio je jako vredan. Imao je nedaleko od Kamenice vinograd i voćnjak. Išao je često tamo i stalno je nešto radio i pomagao kome god je trebalo. Pravio je dobro vino. Nadam se da se ta tradicija neće prekinuti te da će barem njegov sin nastaviti da pravi vino po Mirkovoj recepturi kako bi očuvao uspomenu na njega - ističe prijatelj pokojnog Mirka uz napomenu da još od subote kada je sahranjen stalno gleda prema njegovoj kući sve nadajući se da će ga videti i shvatiti da je sve to bio samo ružan san.

Podsetimo, vozaču M. Ž. (57), koji je upravljao autobusom koji je sleteo sa auto-puta kod Leskovca, određen je pritvor nakon saslušanja u Osnovnom javnom tužilaštvu u Leskovcu, a ovim povodom oglasilo se i tužilaštvo.

- Osnovnom javnom tužilaštvu u Leskovcu je dana 22. avgusta priveden M.Ž. (57) iz Stanišića kod Sombora, koji je po odobrenju Osnovnog javnog tužioca, zadržan zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, u vezi saobraćajne nezgode koja se dogodila dana 21. avgusta u 5:25 časova na državnom putu IA reda broj A1, u visini mesta Pečenjevce. Nakon saslušanja osumnjičenog, Osnovnom sudu u Leskovcu stavljen je predlog za određivanje pritvora, koji je od strane Osnovnog suda i određen - navedeno je u saopštenju nadležnog javnog tužilaštva.

U nesreći je povređeno 27 ljudi, koji su zbrinuti u leskovačkoj i niškoj bolnici, a među njima je bilo i dvoje dece. Očevici su posle tragedije ispričali da je šofer lepo vozio, ali da se u jednom trenutku požalio na šećer i da je odjednom sleteo sa potpuno ravnog puta.U javnosti su se pojavile informacije da je taj autobus 19. avgusta krenuo u Grčku, a da se pokvario već kod Vranja, te da su vozači nekako uspeli da otklone kvar i nastave put. Pošto je grupa turista stigla na more, druga grupa je istim autobusom krenula nazad u Srbiju i tada je došlo do nesreće. Istraga tim povodom i dalje je u toku.

Kurir.rs/Blic