UBISTVO VUKOTIĆA U RANGU ARKANOVOG! Eksperti: Egzekutori vođe Škaljaraca imali pomoć bezbednosnih struktura SUKOB NEĆE JOŠ STATI

Vođa škaljarskog klana Jovan Vukotić ubijen je u Istanbulu. Vukotić je u tajnim policijskim spisima označen kao apsolutni vođa škaljarskog kriminalnog klana.

Mladen Radulović, urednik u Kuriru, smatra da je ovo jedno veliko ubistvo, ali da se rat neće završiti na ovome.

- Ovo je najveće ubistvo u srpsko-crnogorskom podzemlju još od ubistva Željka Ražnatovića Arkana. Nikada se nije dogodilo da tako moćan i visoki čovek bude likvidiran na taj način. Da li je to kraj ovog sveopšteg rata to sada sigurno ne možemo da procenjujemo. Kraj neće biti skoro, ali je ovo veoma ozbiljan udarac škaljarskom klanu. To govori i na koji je način Vukotić likvidiran - rekao je Radulović.

- Ubice nisu prezile da zapucaju na njega kada je bio u automobilu sa svojom suprugom i ćerkicom. Niko nije očekivao da se to desi toliko brzo. Jer se Jovanu Vukotiću izgubio svaki trag - rekao je Radulović.

- Mislili su da se krije u Crnoj Gori, ali izgleda da su egzekutori imali podršku nekih bezbednosnih struktura jer je veoma teško naći čoveka koji se nalazi na 1.500 kilometara od Crne Gore. Vrlo verovatno da su ova dva ubistva, ubistvo Gorana Vlaovića na Pagu i ubistvo škaljarca od pre dva meseca i te kako uticala da se i sam Vukotić ponovo uključi u kordinaciju svojih ljudi i to je možda ono što ga je koštalo života - rekao je Radulović.

Advokat Predrag Savić smatra da se rat ne završava ovde već će postati možda i veći.

- Nastavlja se krvavi pohod. Oni se vode krvnom osvetom tako da se ovo ne završava ovde. Dobro je na neki način što su ga izmestili iz Srbije, ali to ne znači da ga neće biti. Možda ih je ova situacija sa Belivukovim klanom poremetila odnsno njihovo hapšenje - rekao je Savić.

