U JEZIVOM UDESU KOD NIŠA POGINULA BRAĆA TRUBAČI: Stanislav i Dalibor se vraćali sa svirke, a OVO je prethodilo tragediji! ZLA KOB

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila na auto-putu Beograd-Niš kod skretanja za Aleksinačke rudnike, poginilu su muzičari iz Vladičinog Hana, Dalibor M. (34) i Stanislav A. (21). Troje povređenih putnika iz automobila "punto", u kom su bili, njihovi su prijatelji iz trubačkog orkestra.

Podsetimo, u saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila oko 4.40 sati dve osobe su izgubile život dok su trojica muškaraca, među kojima je i dečak (14), prebačeni u UKC u Nišu. Sudarili su se "punto" beogradskih registarskih oznaka i kamion iz inostranstva.

Nastradali Stanislav A. foto: Kurir/M.S., Printscreen/Facebook

Prema rečima lekara koji je primio povređene putnike, a nakon svih dijagnostičkih procedura, konstatovane su teže i lakše povrede.

- Najstariji među njima, muškarac rođen 1983. godine ima hematom iznad levog očnog kapka i prelom vilice zbog čega je odmah upućen maksilofacijalnom hirurgu. Muškarac rođen 2003. godine ima prelom leve nadlaktice i povredu iznad leve obrve koja je zbrinuta u Aleksincu. Dečak 2008. godište ima naprsnuće jednog rebra s desne strane i parcijalni pneumotoraks. Nije životno ugrožen, stabilan i komunikativan je. Hospitalizovan u jedinici intezivnog lečenja Dečije hirurgije - saopšteno nam je u UKC Niš.

Nastradali Dalibor M. foto: Kurir/M.S., Printscreen/Facebook

Kako nezvanično saznajemo od prijatelja nastradalih i muzičara iz Vladičinog Hana, poginuli Dalibor i Stanislav su se jutros vraćali sa svirke, a njih dvojica su navodno braća od tetke.

Bojan Krstić, šef trubačkog orkestra iz Vladičinog Hana kaže za Kurir da je ovo velika tragedija, ne samo za naselje Poljana u kom su živeli nastradali, već i za čitav njihov grad.

Mesto nesreće foto: Kurir/M.S.

- To je velika tragedija ne samo za te dve porodice nego za celu muzičku oblast u Srbiji. Strašna nesreća ljudi koji žive u istoj ulici. Oni ne sviraju u istom orkestru. Jedan svira u Novom Sadu, a drugi u Beogradu. Dalibor svira sa nekim bendom iz Novog Sada i kako su mi ispričali, on je kupio autobusku kartu za Vladičin Han. Onda se čuo sa Stanislavom koji mu je rekao da iz Beograda ide za Han kolima i da u automobilu ima mesta i za njega. Dalibor da ne bi putovao sam, on vrati autobusku kartu i sednu zajedno u "punto". Ne mogu ni ja da se oporavim od te tragedije, stigao sam noćas iz Hrvatske i odmah sam čuo najlošiju vest - priča Krstić.

