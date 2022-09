BOG ĆE DA MU SUDI! IMAM ŽIVU RANU S KOJOM ĆU OTIĆU U GROB: Otac doktorke koju je ubio muž slomio se posle podizanja optužnice

Više javno tužilaštvo u Kragujevcu podiglo je optužnicu protiv Vladimira Maksimovića (40) koji je u maju brutalno ubio suprugu, inače doktorku Milenu Milošević Maksimović (35) i preti mu doživotna robija.

Maksimović se, prema optužnici, tereti za krivično delo teško ubistvo i ukoliko ga osude preti mu doživotni zatvor..

Otac svirepo ubijene doktorke za Kurir kaže da još nije zvanično obavešten da je podignuta optužnica, ali dodaje da veruje u pravosudni sistem u državi.

bruatlno ubijena doktorka foto: Facebook

- Bog će da mu sudi! Da ga kazne na godinu dana zatvora ili na doživotnu, ja moju ćerku ne mogu da vratim. Imam živu ranu koja se nikad neće izlečiti, a svaki dan je sve teže - kaže za Kurir Miroljub Milošević, Milenin otac i nastavlja:

- Mi ćemo s tom ranom da odemo u grob, ta rana ne može da se zaleči.

Naš sagovornik kaže da je prema preporuci svog advokata neće biti na suđenjima. Odazvaće se samo kada to bude bilo potrebno.

nakon pucnjave , pripadnici mup sa porodicom foto: Kurir

- Stariji smo ljudi i advokat nas je savetovao da to izbegnemo, jer nam je dovoljno teško. Bolje je da nam živu i svežu ranu ne diraju, jer se još nismo povratili od šoka šta nam se dogodilo - kaže on i dodaje da su od tada "sleđeni od bola".

Podsetimo, Vladimir Maksimović je 16. maja usred noći, dok je njegova supruga Milena Maksimović spavala, potegao pištolj i pucao joj u glavu. Uhapšen je istog dana, pošto se zabarikadirao u kolima i pretio samoubistvom. Nesrećna žena od zadobijenih povreda preminula je osam dana kasnije u KC Kragujevac.

foto: Kurir/E.P.

Komšije su nakon zločina rekle da se iz njihove kuće u vreme zločina čula muzika. Takođe, prema njihovim tvrdnjama, bračni par je delovao skladno i da su bili izuzetno fina i pristojna porodica.

Maksimovićeva je, kako smo već pisali, godinama radila kao lekar u Drezdenu. U Srbiju je došla na kraći odmor, a navodno je s decom trebalo da se vrati u Nemačku.

foto: Facebook

- Milena i Vladimir ranije su podneli papire za spajanje porodice, pošto je on sve vreme bio u Kragujevcu s njihovom decom. Navodno, ona je ovog puta htela sa sobom da povede i mališane, a on je trebalo da dođe kasnije. Očigledno se nije mirio s tim. Čuli smo i da je bio ljubomoran i da je mislio da Milena u Nemačkoj ima drugog muškarca - podseća izvor i dodaje da policija u njenom telefonu nije pronašla nikakve poruke koje bi ukazivale na to da je varala muža.

(Kurir.rs)