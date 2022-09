MASAKR NA VIDIKOVCU KOJI SE NE ZABORAVLJA: Branko ubio 3 mladića, u bekstvu bio 9 godina, pa na suđenju tvrdio OVO

Na današnji dan pre 15 godina Branko Sekulović je izvršio trostruko ubistvo na Vidikovcu.

Sekuloviću je 2020. potvrđena kazna od 35 godina zatvora, da bi mu je 2021. Apelacioni sud ublažio na 30 godina, jer je prvostepeni sud, kako je navedeno, propustio da ceni nesporno utvrđenu činjenicu da je Sekulović trpeo pretnje i fizičko nasilje od ubijenih Darka Živkovića i Vladimira Samardžića, kao i da je bio egzistencijalno u strahu za sebe i članove svoje porodice.

Sekulović je osuđen da je u kancelariji svoje firme "S kompani" na Vidikovcu 28. septembra 2007. godine ubio Vladimira Samardžića Globusa (29), Dušana Pejovića (24) i Darka Živanovića (22), zvanog Žika Šumadinac. Sekulović je tvrdio da su ga reketirali.

Mediji su pisali da je do trostrukog ubistva došlo zbog neraščišćenih finansijskih računa, jer su navodno Samardžić, Pejović i Živković od njega tražili isplatu para koje su mu dali uz kamatu.

Prema navodima medija, Samardžić i Živanović potpisali su sa Sekulovićem krajem jula 2007. ugovor o pozajmici 100.000 evra, kojim se on obavezao da će im dati dva stana na Vidikovcu ukoliko im dug ne vrati na vreme.

Međutim, preneli su mediji, uprkos stanovima koje su dobili, oni su navodno tražili još, ne samo stanove, već i lokale...

Sekulović je nakon ubistva devet godina bio u bekstvu sve do 22. oktobora 2016. kada je sa lažnim pasošem na ime Mario Trivan i svojom fotografijom uhapšen na graničnom prelazu Brod, između Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Potom je izručen Srbiji i od tada se nalazi iza rešetaka.

Sekulović je na suđenju rekao da je novac na kamatu uzeo jer je firma "S kompani", čiji je suvlasnik bio, a koja se bavila građevinskim radovima, upala u velike finansijske probleme. Zato je, kako je naveo, bio prinuđen da od pokojnih, ali i jednog Crnogorca, čije ime navodno nije smeo da izgovori, morao da uzme pare na kamatu, a onda je dodao da je ubistva počinio taj misteriozni Crnogorac.

On je tvrdio da kobne večeri bio u kancelariji sa Crnogorcem kad su došla trojica pokojnih. Navodno, neimenovani Crnogorac sakrio se u drugu kancelariju da čuje šta će da pričaju o njemu, i kad je čuo da ga psuju i vređaju, izašao je i ubio ih.

"Crnogorac je ušao iz druge kancelarije. Pucao je u njih. Zalegao sam na trosed u pravcu stola. Uhvatio me za vrat i stavio mi pištolj na glavu: 'Sve sam ih pobio. Šta ću s tobom? Duguješ mi novac'... Molio sam ga, rekao mu da imam decu. Odvukao me je u kola i na putu ka Žarkovu me izbacio napolje. Zapretio je da moram da odem iz zemlje i da će znati ako se vratim", ispričao je u svoju odbranu Branko Sekulović.

Sud ipak nije poverovao u Sekulovićevu priču, te ga je osudio.

(Kurir.rs)